Juventus, De Ligt diventa un giallo

Il calcio italiano è sì in attesa del via libera del Governo per riprendere il campionato, ma i segnali che arrivano non sono incoraggianti dopo la decisisione di far riprendere gli allenamenti di gruppo solo il 18 maggio.

Anche dai club non arrivano indicazioni che fanno pensare ad una ripresa rapida ed in particolare dalla Juventus. Sarebbero infatti nove i giocatori bianconeri fuori dall'Italia a venti giorni dal ritorno sui campi di allenamento.

Oltre a Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny oltre confine ci sarebbe infatti anche Matthijs De Ligt.

Il condizionale è però d'obbligo perché il club non ha preso posizione ufficiale e l'ipotesi si basa su una serie di foto pubblicate su Instagram dalla fidanzata del giocatore, AnneKee Molenaar.

Prima la foto sul jet privato con in braccio la cagnolina Luna, poi una Instagram story in cui la ragazza corre insieme al fratello e al difensore della Juventus tra i prati olandesi.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 20:01