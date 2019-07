Juventus-De Ligt, svelata la data della presentazione

La Juventus vuole chiudere al più presto per Matthijs De Ligt. Dopo giorni di silenzio, è arrivata l’accelerazione decisiva dei bianconeri, che sono pronti a chiudere l’acquisto per 67 milioni di euro più bonus.

Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf si stanno definendo in queste ultime ore i dettagli dell’affare: secondo indiscrezioni il giocatore sarà presentato già sabato, in modo da non farlo partire per il ritiro austriaco dell’Ajax e consegnarlo direttamente a Sarri per la tournée asiatica della International Champions Cup che partirà il 19 luglio.

Non trovano riscontro invece le voci di un ritorno del Barcellona, mentre il Paris Saint Germain si è tirato definitivamente fuori dopo le parole di Leonardo (“Non abbiamo 200 milioni da spendere in questo modo”): De Ligt, che ha da tempo un accordo con la Vecchia Signora da 12 milioni di euro a stagione, si appresta a vestire il bianconero e non ci saranno sorprese dell’ultim’ora.

Sabato sarà anche il giorno del ritorno di Cristiano Ronaldo alla Continassa: CR7 è stato decisivo nella trattativa per il trasferimento del giocatore a Torino. Ronaldo e De Ligt erano entrati in contatto al termine della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda, quando il cinque Pallone d’Oro gli aveva chiesto pubblicamente di raggiungerlo a Torino: un “corteggiamento” che era stato molto apprezzato dal promettente 19enne oranje.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 11-07-2019 11:43