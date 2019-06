Juventus, decisi i due top player da regalare a Sarri

Maurizio Sarri si è appena seduto sulla panchina della Juventus e i bianconeri possono mettersi all'opera per regalare al neo allenatore due pezzi da novanta: secondo Sky, i due principali obiettivi di mercato dei campioni d'Italia sono Paul Pogba e Federico Chiesa.

E' nota la situazione del mediano francese, che vuole lasciare il Manchester United ed è uscito allo scoperto nella mattinata di domenica: "Per me, dopo tre anni a Manchester in cui ho fatto benissimo, seppure con momenti belli e brutti come capita a tutti del resto, è arrivato il momento di una nuova sfida da qualche altra parte – le parole riportate dall'agenzia Reuters – Dopo questa stagione e dopo tutto quello che è accaduto in questa stagione, penso che per me potrebbe essere arrivato il tempo giusto per una nuova sfida".

I tifosi bianconeri sognano da tempo un ritorno del francese a Torino. Il Manchester United lo valuta 150 milioni di euro, su di lui c'è anche il Real, ma la Juve può contare su un rapporto più stretto con l'agente del giocatore Mino Raiola e potrebbe giocare la carta Joao Cancelo come contropartita per diminuire l'esborso economico.

L'altro top player che farebbe molto piacere a Sarri è Federico Chiesa, ideale per il suo 4-3-3 e in fase di esplosione. Il gioiello della Fiorentina avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con Fabio Paratici, si parla di un contratto quinquennale da cinque milioni di euro a stagione. Ma il cambio di proprietà ostacola la Vecchia Signora: Rocco Commisso ha ribadito in più occasioni che non ha intenzione di vendere e non sarà una trattativa semplice.

In uscita oltre a Cancelo attenzione ad Alex Sandro, che piace al Paris Saint Germain. Un altro esterno, Cuadrado, non è sicuro di restare: ha il contratto in scadenza nel 2020 e i bianconeri potrebbero decidere di cederlo subito questa estate.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 23:57