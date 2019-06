Juventus, decisione imminente su Pogba e De Ligt

Sono giorni cruciali per il futuro di Paul Pogba, conteso da Juventus e Real Madrid. Il centrocampista francese, che ha dichiarato di voler lasciare il Manchester United, ha sul tavolo le offerte dei bianconeri e dei blancos: secondo i media spagnoli, il campione del mondo prenderà una decisione definitiva entro lunedì.

Gli uomini di mercato della Juventus hanno fortemente aperto a un suo ritorno a Torino, e anche il giocatore ha espresso il suo interesse nel tornare in bianconero. Ma la tentazione del Real è forte e le richieste del Manchester United per ora frenano la Vecchia Signora.

Inoltre Paratici è ora focalizzato su un altro fronte: quello che porta a Matthijs De Ligt. L'ingaggio del centrale olandese dell'ajax non è più un miraggio come poteva sembrare nelle scorse settimane, e l'agente Raiola è all'opera per trovare un accordo. De Ligt costa 80 milioni di euro, il suo ingaggio annuale è di almeno 12 milioni: un suo eventuale arrivo metterebbe in forte dubbio l'approdo di Pogba, a meno di una cessione eccellente nella rosa bianconera. Sull'oranje c'è anche il Paris Saint Germain, che però è sembrato spiazzato dall'accelerazione impressa dalla società torinese.

La Juventus vuole chiudere gli affari prima della fine di giugno e la prossima settimana sarà decisiva in un senso o nell'altro.

"Si parla molto. Per me, dopo tre anni a Manchester in cui ho fatto benissimo, seppure con momenti belli e brutti come capita a tutti del resto, è arrivato il momento di una nuova sfida da qualche altra parte. Dopo questa stagione e dopo tutto quello che è accaduto in questa stagione, penso che per me potrebbe essere arrivato il tempo giusto per una nuova sfida", così Pogba in una intervista rilasciata pochi giorni fa sul suo futuro.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 08:44