Juventus: decolla la maxi operazione di mercato con il Barcellona

Il Barcellona ha dato il via libera alla Juventus per trattare il regista brasiliano Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, noto più semplicemente Arthur, uno degli elementi più promettenti della rosa blaugrana. Secondo le indiscrezioni riportate dal Mundo Deportivo, giornale catalano vicino alle vicende del Barça, il club campione di Spagna ha permesso agli uomini mercato bianconeri di negoziare direttamente con l'entourage del giocatore.

Arthur, offerto anche agli inglesi del Tottenham, sarà utilizzato dal Barcellona per fare cassa in estate. Il classe 1996 è uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano, ed è stato già paragonato a due leggende blaugrana come Xavi e Iniesta.

Il giocatore sarebbe particolarmente gradito a Maurizio Sarri, da tempo alla ricerca di un centrocampista in grado di fungere da fulcro del gioco, un ruolo che Pjanic non compie sempre alla perfezione.

La Vecchia Signora dovrà convincere ora lo stesso Arthur, restio a lasciare il Barcellona, e intanto prepara l'offerta al club catalano: in cambio potrebbe proporre proprio Pjanic, da tempo nel mirino del Barcellona. Il presidente Bartomeu punta anche De Ligt, attualmente considerato incedibile da parte dei torinesi.

Non sono escluse altre trattative con il Barcellona: ai bianconeri piacciono anche Sergi Roberto e Ivan Rakitic, entrambi possibili partenti in estate, di contro gli iberici seguono con attenzione Federico Bernardeschi.

