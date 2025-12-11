Juventus, il duro attacco di Del Piero: “Non è un ambiente per tutti”. La richiesta a Spalletti, Chiellini rimanda a giugno

La vittoria della Juventus sul Pafos non cancella i dubbi sulla qualità della rosa e sul lavoro di Spalletti. L’ex capitano lancia l’allarme, anche Costacurta punta il dito

Una vittoria che non cancella i dubbi. La Juventus porta a casa tre punti pesanti contro il Pafos che l’avvicinano sensibilmente al la qualificazione ma la prestazione dei bianconeri di Luciano Spalletti finisce nel mirino. La fragilità che si era vista con Tudor rimane anche con il tecnico toscano e arriva l’appello di Del Piero.

L’attacco di Del Piero

Se negli anni scorsi Alessandro Del Piero era stato sempre misurato nei suoi giudizi su quanto avveniva in casa Juventus, quest’anno sembra avvenuto un cambio di tendenza molto netta. E dopo la vittoria con il Pafos, l’ex giocatore bianconero ha un messaggio molto forte da dare ai giocatori della Juve. Il suo attacco dagli studi di Sky è deciso: “Questa squadra è figlia anche di quello che è successo lo scorso anno, tanti leader che sono andati via sostituiti dai giovani. L’ambiente Juventus non è semplice e non è per tutti. E’ un situazione complessa. Le difficoltà sono oggettive. Il problema è che in questo momento non c’è tempo. Spalletti è entrato in corsa e ha una situazione di emergenza in difesa, cambia tanto e non ha certezze tattiche nemmeno di prestazione se non da Yildiz. E’ vero che di certezze non ne ha ma ora è il momento di crearne qualcuna”.

Capello e Costacurta: “Non è la Juve che ci aspettiamo”

La vittoria in Champions League con il Pafos avvicina la Juventus alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta ma non cancella i dubbi sulla squadra e sulle sue possibilità come spiega anche Capello: “La Juve vista col Pafos non è la Juve che ci aspettiamo tutti, una squadra piatta che ha creato poco. Ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo contro le tre degli avversari. Nel secondo tempo con l’innesto di qualche giocatore si sia un po’ ritrovata”. Mentre Billy Costacurta mette l’accento sulla qualità della rosa: “Questa è una squadra in cui non so quanti giocatori sano davvero performando bene. Non so dove sia la colpa ma nel primo tempo sono andati tutti male tranne un paio”.

Le parole di Chiellini

La Juventus sembra intenzionata ad allungare la sua avventura con Luciano Spalletti ma almeno al momento non ci sono certezze. Giorgio Chiellini si sta dimostrando un dirigente molto capace anche di fronte alle telecamere e prima della gara con il Pafos confermato la massima fiducia a Luciano Spalletti ma dalle sue parole arriva anche la conferma che il destino del tecnico è ben lontano dall’essere deciso: “Gli stessi segni che manda fuori, Spalletti li manda anche dentro. Quando ho detto che è in missione è perché vuole fare bene anche per riscattare l’esperienza in nazionale. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma noi pensiamo a lungo termine. Luciano è entrato bene in sintonia con la squadra e sta cercando di incidere. Del suo futuro ne parleremo a giugno ma io sarei contentissimo di continuare con lui”.