L’ex numero 10 della Juventus a Paramount Plus: “Quando trascorri 19 anni della tua vita in un posto…”

13-04-2023 11:39

La bandiera della Juventus Alessandro Del Piero, dagli studi di Paramount Plus, ha parlato del suo possibile futuro da vicepresidente dei bianconeri.

Le parole del numero 10: “Ero un tifoso della Juventus prima di giocare e sono stato lì 19 anni. C’ero nel 2006, quando c’è voluto tempo per ricostruire, ho mancato Champions e opportunità ma non ho rimpianti per ciò che ho fatto. Queste situazioni di incertezza come oggi sono difficili da gestire, per questo secondo me la squadra sta facendo bene”.

Un commento poi sulla possibilità di tornare in bianconero

“Ci sono tanti rumors.Non sono qua per dire sì o no. Quando trascorri 19 anni della tua vita in un posto… il mio cuore è ancora lì ovviamente. Guardo a ciò che succede alla Juventus sempre da un punto di vista diverso. Non puoi pensare ad un ruolo per te stesso, da solo. C’è una squadra, un team, soprattutto in quell’area”.