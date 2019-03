Juventus, Del Piero predica calma

In occasione dell'UEFA Champions League Tour, Alessandro Del Piero ha parlato della stagione della Juventus: "Con l'Atletico è stata una grande impresa, ma chi conosce questa società non è rimasto sorpreso".

"La tripletta di CR7 con l'Atletico? Ecco perché la Juventus l'ha comprato. Lui è un campione che ha già vinto il titolo, che sa come giocare questo tipo di partite così difficili. E' concentrato su quell'obiettivo, la Juve lo ha preso per questo e il piano fino a ora sta andando alla perfezione".

In molti definirebbero falimentare la stagione bianconera se non dovesse arrivare la Champions: "Non vincerla questa stagione non sarebbe un fallimento, è una parola troppo grande che non userei. Il progetto è vincerla con Cristiano, ha firmato per alcune stagioni, se ci riesci subito è meglio, ma non è detto".



SPORTAL.IT | 24-03-2019 17:20