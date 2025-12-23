Juventus, Del Piero in società, altro indizio: mostra dedicata ad Alex, il ritorno è più di un'ipotesi

A gennaio l'esposizione dedicata all'ex numero dieci, presentata anche da Yildiz e Cristiana Girelli: ma i tifosi bianconeri spingono per un suo ingresso tra i dirigenti

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Annunciata con tanto di testimonial d’eccezione, ossia colui il quale ha tutte la carte in regola per diventarne l’erede. La Juventus inaugura la mostra dedicata ad Alessandro Del Piero, introdotta da una serie di video realizzati assieme a Kenan Yildiz.

Juventus, Del Piero in mostra

Dal 1° gennaio al 12 gennaio 2026 il Museo bianconero ospiterà in collaborazione con adidas la mostra speciale dedicata ad Alessandro Del Piero intitolata “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity”. La straordinaria carriera di Del Piero si trasforma in una serie di capolavori senza tempo, capaci di raccontare un percorso unico attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La patch dedicata ad Alex

La mostra raccoglie dieci dipinti evocativi, un busto scultoreo e la speciale maglia pre-match disegnata insieme ad adidas, che la Prima Squadra Maschile ha indossato per la prima volta nel pre-partita di Juventus-Roma e indosserà fino a fine stagione, mentre la Prima Squadra Femminile la indosserà in occasione della finale di Supercoppa contro la Roma l’11 gennaio.

Del Piero, una galleria lunga 20 anni

Ogni opera cattura un momento significativo del viaggio di Del Piero in bianconero, reinterpretando le tappe del suo percorso attraverso un’estetica d’ispirazione rinascimentale: uno di essi, ad esempio, racconta a distanza di 20 anni esatti quanto accaduto il 10 gennaio 2006 – quando con la tripletta alla Fiorentina in Coppa Italia, Del Piero ha raggiunto e superato Boniperti al primo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time della Juventus.

Del Piero e la famiglia Agnelli

Il dubbio continua ad assalire i tifosi della Juventus, che si aspettano (e sperano) un ingresso di Del Piero in società. D’altronde lo stesso ex numero dieci, prima della partita contro la Roma, ai microfoni di Sky si è espresso in un endorsement non da poco dell’attuale proprietà, a fronte delle proposte di vendita fatte da Tether negli ultimi giorni.

Del Piero-Elkann, c’è sintonia

“Non dobbiamo confondere quelli che sono i risultati sportivi, le amarezze e le insoddisfazioni del momento con un percorso straordinario di 102 anni – ha detto Del Piero – le parole di John Elkann secondo me significano questo. Mi piace sottolinearlo: c’erano nel momento più difficile, loro ci sono. Il percorso in campo dipende anche da altri fattori, ma questa proprietà c’è sempre stata ed è una storia invidiabile, così come il sostegno economico, tra investimenti e riparazioni. Una famiglia sempre mossa dalla passione”.

I tifosi vogliono Del Piero in società

Ma non tutti i tifosi sono stati contenti di questa iniziativa, come Igor: “Piantatela li di giocare con il personaggio Alessandro Del Piero e concedetegli una chance come dirigente a fianco di Chiellini! Tutti lo vorremmo Presidente che incarna il vero spirito”. Così come Massimo: “Bravi fate merchandising su Alex ma a dargli un ruolo serio decisionale noo, avete chiamato cani e porci Giuntoli gli interisti in panchina ma a lui no Vergogna!!!”. E Luca allo stesso modo: “Francamente non c’era bisogno di questa carnevalata. Dategli un ruolo in società, piuttosto”.