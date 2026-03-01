Juventus, Di Canio stronca David e Bergomi ride del canadese: i tifosi bianconeri si scagliano contro lo Zio

L'attaccante ex Lilla tra i peggiori in campo nel big match dell'Olimpico contro la Roma. Ma i tifosi non gradiscono il commento dell'ex bandiera dell'Inter

Altra prestazione da dimenticare per Jonathan David. A secco esattamente da un mese, da quando trovò il gol contro il Parma, l’ex Lille è risultato tra i peggiori in campo nel big match pareggiato 3-3 all’Olimpico con la Roma. Sui social i tifosi della Juventus lo hanno contestato duramente, ma nello stesso tempo hanno puntato il dito contro Beppe Bergomi per una risatina di troppo nel salotto di Sky a corredo della disamina sul giocatore di Paolo Di Canio.

Juventus: Di Canio boccia David, Bergomi ride

Come sempre al termine del posticipo domenicale, è andato in onda Sky Calcio Club, il programma domenicale condotto da Fabio Caressa. L’argomento è il pirotecnico risultato dello scontro Champions che si è giocato nella Capitale, con Di Canio che si sofferma sulla prova di David. L’ex attaccante fa riferimento a un’azione in particolare: “Yildiz punta il centrale della Roma e David fa il movimento al contrario…”.

A questo punto interviene Bergomi: “Prima si stringe e poi va dentro”. E lo Zio chiude il suo breve commento con una risatina che non è affatto passata inosservata sul web. Di Canio poi conclude il suo ragionamento: “Lui prima sta stretto e quindi si allarga. Parliamo di un livello importante, è la maglia della Juventus. Manca quel livello, questo è David”.

Tifosi bianconeri contro l’ex Inter

I sostenitori della Signora hanno risposto per le rime a Bergomi. “Martedì ridevi meno” scrive su Filippo su Facebook facendo riferimento all’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano dei norvegesi del Bodo Glimt.

Più duro Nicola: “David avrà anche sbagliato il movimento, ma la risata di quell’elemento lì è proprio da perfetto idiota”. “Bergomi e Di Canio che deridono David (sappiamo tutti che non è quel giocatore che ci aspettavamo) ma così no. Ci vuole rispetto!” esclama Cristina su X.

L’attaccante canadese è un problema per Spalletti

David, mai pericoloso e nel vivo del gioco, è uscito dal campo al minuto 63’ e la Juventus è riuscita a fare due gol prima con Boga, che era entrato al suo posto, e poi con Gatti, che in pieno recupero ha fissato il risultato sul 3-3 sfruttando fisico e centimetri (secondo gol consecutivo dopo quello col Galatasaray). I numeri continuano a non sorridere all’attaccante nato a Brooklyn e venuto dalla Francia: sono solo 7 i gol nelle 37 presenze collezionate tra tutte le competizioni. Poco, troppo poco per non finire sul banco degli imputati.

“Sono stato un fautore all’inizio di Spalletti alla Juve, ma certe scelte reiterare non le capisco. Ormai si è capito che David, Openda e Koopmainers non possono più giocare, ma lui continua” cinguetta Mario. Per NR12 “Gatti è meglio di David, siamo al ridicolo”. “ Gatti come attaccante secondo me è meglio di David, Openda e Boga” sostiene Ingrid. “Un centravanti come lui non l’ho mai visto alla Juve, eppure ho visto Pacione e Rush” chiosa ‘Iluvitar’.