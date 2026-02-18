Juventus, Di Gregorio bocciato definitivamente dopo Inter e Galatasaray: pronta l’offerta all’Atalanta per Carnesecchi 

Le prestazioni nei due ultimi big match del portiere hanno convinto la dirigenza a voltare pagina: il numero uno della Dea obiettivo per l’estate

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Michele Di Gregorio ha perso la Juventus tra Inter e Galatasaray: le prestazioni deludenti del portiere hanno spinto la dirigenza bianconera a puntare su un cambio tra i pali nella prossima stagione. L’obiettivo della Juve è Marco Carnesecchi, numero uno dell’Atalanta: allo studio una proposta ai bergamaschi per la prossima estate.

Juventus, Di Gregorio ha deluso

L’avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus potrebbe essere agli sgoccioli. Le prestazioni offerte dal portiere nelle gare con Inter e Galatasaray hanno convinto la dirigenza bianconera che è necessario trovare un nuovo portiere per la prossima stagione. Di Gregorio ha aperto il derby d’Italia con la papera che ha favorito l’autogol di Cambiaso, salvo poi piazzare un paio di ottimi interventi prima di capitolare nuovamente di fronte al colpo di testa di Esposito e al sinistro di Zielinski.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Col Galatasaray, invece, è apparso ancora incerto, soprattutto in occasione della corta respinta su tiro di Yilmaz che ha favorito il 2-2 di Lang e spalancato le porte alla rimonta di Osimhen e compagni.

Carnesecchi nel mirino

La Juventus conta di poter cedere Di Gregorio a fine stagione, il portiere ha estimatori all’estero – soprattutto in Premier League – e quindi Damien Comolli e Marco Ottolini sono già proiettati nella ricerca del suo successore. Nel mirino della Juve rimane Guglielmo Vicario, che in estate potrebbe lasciare il Tottenham, ma secondo il portale Calciomercato.it i bianconeri punterebbero con forza a Marco Carnesecchi, numero uno dell’Atalanta affermatosi tra i migliori portieri della serie A nelle ultime stagioni. E per convincere la Dea la Juve avrebbe già pronta una strategia.

La proposta di scambio per l’Atalanta

Carnesecchi, 25 anni e un contratto con l’Atalanta in scadenza a giugno 2028, viene valutato trai 25 e i 30 milioni di euro dal club bergamasco, che però potrebbe abbassare le proprie pretese accettando una contropartita tecnica. Ed è proprio a uno scambio più conguaglio che la Juventus mira per arrivare a Carnesecchi. L’Atalanta in passato ha mostrato grande interesse per Fabio Miretti, centrocampista su cui però Luciano Spalletti ha intenzione di puntare anche nella prossima stagione. Più facile rinunciare al cartellino di Federico Gatti, difensore che finora Spalletti ha utilizzato solo in caso di emergenza ma che piace al tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino. Dell’affare si parlerà nelle prossime settimane, ciò che è sembra sicuro è che da oggi Carnesecchi verrà seguito con grande attenzione dalla Juventus.