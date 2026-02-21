Juventus, Di Gregorio che disastro: i tifosi non lo salvano più dopo l'ultima papera

Web in fiamme sia per l'errore del portiere che ha regalato il vantaggio al Como che per la nuova maglia a righe orizzontali dei bianconeri

Dov’eravamo rimasti? Agli errori di Di Gregorio in Champions a Istanbul contro il Galatasaray. E la Juve riparte proprio da lì, da un’altra papera del portiere contro il Como con la squadra di Spalletti costretta a rincorrere già dopo 11′: tifosi scatenati sui social. Nel mirino sia il portiere che la nuova maglia a righe orizzontali.

La papera di Di Gregorio

E’ l’11’ di Juve-Como, iniziata con grande equilibrio: un’occasione per Yildiz, molto possesso palla per i lariani quando da un errore iniziale di McKennie che serve Douvikas con un retropassaggio azzardato succede l’inverosimile. La palla arriva a Douvikas. L’attaccante del Como si insinua in area e calcia verso la porta, nè troppo forte nè troppo angolato ma Di Gregorio, nel goffo tentativo di parare, si butta la palla in porta e la frittata è fatta.

Al 38′ altro errore del portiere della Juve che – su retropassaggio azzardato di Koopmeiners – rinvia di testa un pallone vagante in area e finisce col servire Da Cunha: il tiro del giocatore del Como colpisce la traversa.

Tifosi scatenati sul web

Fioccano le reazioni: “Anche oggi abbiamo pagato la tassa Di Gregorio” e poi: “Ormai mi fa quasi tenerezza” e anche: “Totalmente in confusione, un portiere non da Juve”, oppure: “Basta tirare in porta. Ci pensa Di Gregorio”, oppure: “Un po di panchina a Di Gregorio credo che possa solo fargli bene. Non è sereno e questo gol preso è veramente senza scuse”

C’è chi scrive: “Di Gregorio é peggio di Sommer, molto peggio” e poi: “Di Gregorio fra i pali, è una sicurezza… Per gli altri” e anche: “No vabbè sembra una barzelletta. Ci siamo fatti un altro goal!! Di Gregorio. Assurdo. Ci giochiamo contro da soli!!”, oppure: “È uno scherzo dai, giochiamo col portiere volante che è meglio!!” e ancora: “Ti dà sicurezza. La sicurezza che ogni tiro è un goal.

Rabbia anche per la maglia nuova che piace a pochi: “La maglia a righe orizzontali va bene solo nel Sei Nazioni” e poi: “Sarà un caso che la Juve indossa la maglia da galeotti?” e anche: “Mi sanguinano gli occhi a vedere la Juve giocare con sto straccio vergognoso” e ancora: “Con queste maglie sembrano veramente dei carcerati” e infine: “Le righe orizzontali ingrassanoooo!!”.