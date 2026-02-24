Il portiere bianconero sarebbe stato indotto a chiudere i commenti dopo quanto accaduto a seguito della sconfitta subita contro il Como

Quanto sta accadendo, attorno a Michele Di Gregorio e al suo ruolo in questa Juventus, esplicita il clima di innegabile insoddisfazione ma d’altra parte di incredibile veemenza, sui social, da parte di alcuni tifosi ai danni del portiere bianconero. Parare è il suo lavoro, quando ciò non avviene le critiche si gonfiano ma quel confine non andrebbe mai oltrepassato. E’ una questione di rispetto per il giocatore. E l’uomo. Poi si valuterà il da farsi. Quale sarà l’idea di Luciano Spalletti, chiamato ad arginare il mare nella fase societario più complicata della storia?

Di Gregorio nel mirino dei social dopo Juve-Como

Di Gregorio è finito comunque in un vortice di commenti sgradevole, soprattutto sui social: insulti, offese e frasi dal tono ingiustificato che hanno indotto il giocatore alla decisione di chiudere i commenti, al momento in cui scriviamo.

Dalla sconfitta contro il Como ne è uscito massacrato e con una tendenza all’analisi delle proprio responsabilità, dice Tuttosport, a dimostrazione di quanto tenga al suo ruolo, a fare bene. E a quanto toccare certe parole dure, taglienti sulle piattaforme digitali quando investono un personaggio pubblico e quanti lo circondano.

Commenti chiusi su Instagram

La partenza dell’assalto è incominciata dal riscaldamento, prima della partita della Juventus: a pochi metri da lui – riporta sempre il quotidiano torinese – le urla al suo indirizzo “interista” o “figlio di p…”.

Di Gregorio è stato persino costretto a chiudere i commenti su Instagram (cosa che è ancora adesso verificabile) forse per via degli insulti, troppo pesanti, addirittura le minacce. Spalletti gli sarebbe stato vicino: pubblicamente e in privato, secondo Tuttosport. Da qui l’opzione scelta di evitare i commenti aperti, almeno per adesso.

Alternativa Perin per Spalletti

La soluzione sarebbe quella interna, ovvero Mattia Perin, unica percorribile per Lucio nel breve periodo qualora si presentasse la necessità. La scorsa stagione era tutto diverso, quei milioni spesi sull‘ex Monza erano stati un investimento anche di prospettiva dopo l’ottima stagione con la maglia brianzola e il crescendo che lo aveva caratterizzato.

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus dalla stagione 2024/2025, ha collezionato 33 presenze in campionato, 8 in Champions. Nelle statistiche aggiornate al 2025/2026, è stato titolare inamovibile con 23 presenze in Serie A, 6 in Champions League e 1 in Coppa Italia.

Il valore del suo cartellino, dati transfertmarkt, si aggira attualmente attorno ai 18 milioni di euro, cifra non molto distante da quella che fu associata all’operazione, che lo portò da Monza a Torino.

Dati che non tolgono e aggiungono nulla al rispetto che si deve e che non può avallare alcuna parola ostile, sui social.