Juventus, Di Gregorio e Perin bocciati: Comolli pesca i sostituti in Serie A e in Premier, tutti i nomi

L'obiettivo dei bianconeri per il prossimo mercato è Carnesecchi dell'Atalanta, ma servono almeno 35 milioni: piacciono anche Vicario, Alisson e De Gea

Quelle regole non scritte del calcio, che soprattutto in Italia sono sempre state rispettate. Grande portiere, grande squadra, piccolo portiere, piccola squadra. E in casa Juventus lo sanno bene, basta vedere la carrellata di nomi dei primi anni ’80 ad oggi.

Juventus, la tradizione dei numeri uno

Zoff, Tacconi, Peruzzi, Van Der Sar, Buffon, Szczesny: sei nomi, sei titolari a coprire un arco di tempo di oltre trent’anni. Prova ulteriore che si trattasse di persone di cui ci si poteva fidare. Il nuovo che avanza ed il calcio che cambia stanno travolgendo tutte le certezze del passato, ma in casa bianconera sperano di poter rispolverare una tradizione tanto rinomata e durevole. Il corollario di questa considerazione non può che essere impietoso: Michele Di Gregorio non può più essere il settimo di quella galleria d’arte.

Di Gregorio e Perin ai saluti

A fronte di quello che due stagioni hanno dimostrato, esiste ormai la concreta possibilità che l’estate porti a un profondo rinnovamento del reparto portieri. L’unica certezza per la prossima stagione è Pinsoglio, che ha da poco prolungato il contratto di un altro anno. Al di là della conferma del terzo portiere, colonna dello spogliatoio bianconero, per ora regna l’incertezza. Tradizionalmente la Juve ha quasi sempre fornito l’estremo difensore alla Nazionale, ma oggi le candidature di Di Gregorio e Perin in azzurro non vengono nemmeno prese in considerazione, segnale di un livello che evidentemente non offre garanzie su scala internazionale.

Juventus, Carnesecchi è l’obbiettivo

A metà tra sogno e obiettivo per il prossimo anno c’è Carnesecchi, portiere dell’Atalanta. Alle porte un’operazione in stile Koopmeiners? La speranza in casa Juventus è che, se dovesse arrivare il portiere, le cose possano andare in maniera diversa rispetto a quanto fatto vedere (fino ad ora) dall’olandese. Servirebbe però un’offerta significativa all’Atalanta, intorno ai 35 milioni di euro. Più abbordabile appare Vicario, in bilico al Tottenham: la concorrenza non manca, ma in passato il portiere ha manifestato entusiasmo all’idea di trasferirsi a Torino a fronte di una stagione agli Spurs che sta andando malissimo, sia per lui che per la squadra.

Juve, piacciono De Gea e Alisson

Ma le valutazioni non mancano alla Continassa, il ruolo è troppo importante per sbagliare la scelta. Si valutano infatti anche profili con maggiore esperienza nei top club, meglio ancora se con trascorsi in Serie A. De Gea potrebbe lasciare la Fiorentina per una destinazione più ambiziosa, e la Juventus rappresenterebbe un’alternativa ideale per rimpiazzare Perin, che a sua volta potrebbe diventare un’opzione concreta per il club viola. Infine, nella lista figura anche una vecchia conoscenza di Spalletti, Alisson: l’ex Roma al Liverpool rischia di perdere il posto e prenderebbe volentieri in considerazione la pista bianconera.