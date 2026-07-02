Juventus, Di Gregorio prova a ricucire lo strappo ma i tifosi non lo perdonano

Il portiere prende le distanze dalle accuse del suo procuratore al club e chiarisce: "Rispetto i compagni e onoro la maglia". Ma il web non ha pietà

Proteggere il proprio assistito, tutelarne gli interessi e l’immagine, è compito di un procuratore. Accusare il club di appartenenza, criticarne la gestione globale, le scelte tecniche e accusare apertamente alcuni giocatori, probabilmente va oltre e rientra nella sbornia di potere che il calcio di oggi sta elargendo agli agenti.

Di Gregorio, le accuse del procuratore alla Juventus

Le parole di Carlo Alberto Belloni, procuratore di Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, sono state oltremodo pesanti: Venti giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori in due stagioni e tre dirigenze in due stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti: Juventus 34 – Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 – Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero – prosegue -. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…”.

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Di Gregorio nel mirino

Parole che oltretutto potrebbero costituire un boomerang per lo stesso calciatore, già da tempo al centro di voci di mercato: ma soprattutto, perché rischiano di mettergli contro gli stessi compagni. Insomma, per dirla tutta, si è andati oltre. E lo stesso Di Gregorio, ormai in odore di cessione, lo ha capito pubblicando a sua volta alcune parole sui social.

Juventus, Di Gregorio prende le distanze

“In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto ha riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori”.

Di Gregorio non si nasconde

Di Gregorio rompe il silenzio, e dal suo profilo Instagram si dissocia dalle dichiarazioni pubblicate dalla sua agenzia, la CA Sports Management, che aveva attaccato la dirigenza bianconera per aver “speso 130 milioni per tre attaccanti, rivelatisi deludenti” e per aver coperto “una stagione fallimentare” scaricando “le responsabilità sul portiere acquistato dalla precedente gestione”. “Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. – ha proseguito l’ex estremo difensore del Monza – Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora”.

La Juventus cerca un altro portiere

Con il suo intervento pubblico, Di Gregorio ha voluto evitare qualsiasi equivoco, dissociandosi completamente dalle dichiarazioni del proprio entourage. Un messaggio che punta a ricompattare lo spogliatoio e a ribadire la propria volontà di continuare a lavorare con professionalità, indipendentemente dalle polemiche nate all’esterno del campo. Resta però il fatto che la Juventus stia cercando con convinzione un altro portiere: troppo deludenti le due stagioni di Di Gregorio in bianconero.

Di Gregorio, tifosi scatenati

I tifosi però sono impietosi, come il caso di Daniele: “Prima te ne vai e meglio è, inadatto alla Juve”. E Carmine aggiunge: “Ok, ma devi fare i bagagli quanto prima”. E Davide ironizza: “”prende le distanze”… come tra i pali, è sempre distante e si tuffa ad minchiam!”. Francesco è molto più sbrigativo: “Se ne deve andare“. Giuseppe è impietoso: “Via non ti vogliamo più vedere portiere più scarso della Juve”. Mentre Marco glissa: “Tutto concordato.….”. Cristina rincara la dose: “Puoi dire quello che vuoi adesso. L’importante è che ti mettano fuori rosa e te ne vada al più presto“.