Juventus, il riscatto di Di Gregorio: prima i miracoli in porta, poi l’omaggio dei compagni di squadra

La rinascita di Michele Di Gregorio è completa: dopo il rigore parato contro il Genoa, il portiere non solo è tornato titolare nella Juventus contro l’Atalanta, ma ha anche giocato una gara da protagonista. E a fine gara ha ricevuto l’omaggio dei compagni di squadra.
- Juventus, Di Gregorio protagonista con l’Atalanta
- Il miracolo su Scalvini
- L’omaggio dei giocatori della Juventus
- Tifosi ancora divisi su Di Gregorio
Juventus, Di Gregorio protagonista con l’Atalanta
A Bergamo, contro l’Atalanta, Michele Di Gregorio aveva gli occhi dei tifosi della Juventus su di sé, soprattutto quelli dei suoi critici, pronti probabilmente a rimetterlo sotto processo dopo il ritorno in campo durante la partita contro il Genoa. Partita in cui Di Gregorio aveva sostituito l’infortunato Mattia Perin ed era riuscito a blindare il risultato della squadra di Spalletti parando un calcio di rigore. E DiGre, titolare della Juve dopo oltre un mese e mezzo, al Gewiss Stadium ha risposto presente.
Il miracolo su Scalvini
Il portiere bianconero ha infuso sicurezza a una Juventus in difficoltà sul forcing dell’Atalanta ed è stato assolutamente decisivo nel secondo tempo, dopo il gol del vantaggio della squadra di Luciano Spalletti firmato da Jeremie Boga. Tra gli interventi preziosi di Di Gregorio, il più importante è stata la parata a mano aperta nell’angolo basso su un colpo di testa di Scalvini, bravo a incornare sugli sviluppi di un corner. Di Gregorio è volato da un palo all’altro, riuscendo a deviare la palla nell’angolo più lontano. E dopo ha arricchito la sua prestazione con almeno un altro paio di ottimi interventi, in uscita bassa e anche di piede.
L’omaggio dei giocatori della Juventus
La rinascita del portiere ex Monza pare completa e i più felici a Bergamo sono sembrati i suoi compagni di squadra che, al fischio finale, gli hanno manifestato tutto il loro supporto. Appena è terminata la gara, infatti, i giocatori della Juventus sono corsi da Di Gregorio e l’hanno cinto in un grande abbraccio: un gesto d’affetto dal grande significato per un portiere che, sin dal suo arrivo alla Juventus, è stato oggetto di giudizi taglienti da una parte della tifoseria.
Tifosi ancora divisi su Di Gregorio
Giudizi che, però, continuano nonostante la prestazione ottima di Di Gregorio a Bergamo. “Di Gregorio decisivo spiega cosa vuol dire avere un portiere di livello… lo fosse stato per metà stagione ora avremmo 8 punti in più”, attacca Frank su X. “La dirigenza della Juventus è talmente insipiente che sono capaci, dopo le ultime due gare positive, di ripartire l’anno prossimo con Di Gregorio titolare”, aggiunge Andrea. Ma tra i tifosi della Juve c’è anche chi sta col portiere. “Sono contento per Di Gregorio”, scrive Ma27. “Anche stasera ottimo Di Gregorio”, commenta Garibaldino64. “Portati a casa 3 punti fondamentali con una Juventus caparbia e un Di Gregorio in ottima forma”, il giudizio di Antonio. “Stasera Di Gregorio migliore in campo”, la chiosa di Luciano.