Juventus, per Di Gregorio siparietto con Bellingham e riabilitazione social: il portiere ha riconquistato i tifosi

Se la Juventus è rimasta in partita fino ai minuti di recupero contro il Real Madrid molto lo deve alla prestazione di Michele Di Gregorio, protagonista a fine gara di un siparietto con Jude Bellingham. Tanti i tifosi bianconeri che sui social hanno evidenziato la prova del portiere, criticato in passato da una parte del mondo Juve.
Juventus promossa a Madrid
La Juventus ha raccolto giudizi positivi dopo la sconfitta col Real Madrid soprattutto perché è riuscita a restare in partita fino al fischio finale, collezionando buone occasioni da gol nel corso della gara: su tutte, il coast to coast di Dusan Vlahovic, stoppato da Courtois, e la chance mancata nel finale da Lois Openda. Due opportunità piuttosto clamorose, che hanno però finito per offuscare quello che è stato il dominio del Real Madrid sul gioco e sulla partita in generale.
La prova di Di Gregorio col Real
Un dato, in particolare, ricorda come la gara della Juventus sia stata soprattutto una partita di sofferenza: nei 90’ al Bernabeu il Real Madrid ha tirato qualcosa come 26 volte. E ben 9 conclusioni dei blancos sono state indirizzate nello specchio della porta. Da questi numeri, dunque, emerge in maniera netta l’importanza della prestazione offerta da Michele Di Gregorio: il portiere della Juventus ha effettuato 8 parate, venendo battuto soltanto dal tap-in di Jude Bellingham, a segno dopo un fortunato rimpallo sul palo.
Il siparietto con Bellingham
A fine partita, Di Gregorio è stato protagonista di un siparietto con lo stesso Bellingham: l’inglese ha interrotto i festeggiamenti per la vittoria con i suoi compagni di squadra per andare ad abbracciare il portiere della Juventus, chiacchierare con lui e complimentarsi per la partita. Molto probabilmente l’asso inglese del Real ha ricordato anche la precedente sfida con i bianconeri, al Mondiale per club, vinta dai blancos con identico punteggio: Di Gregorio allora fece ancora meglio rispetto alla gara del Bernabeu, chiudendo la partita con 9 interventi positivi.
La riabilitazione sui social
Della prestazione di Di Gregorio si sono accorti ovviamente anche i tifosi della Juventus, alcuni dei quali hanno fatto mea culpa per le tante critiche rivolte all’ex portiere del Monza nella passata stagione e anche dopo gare di quella in corso, come il 4-3 sull’Inter. “Chiunque abbia detto che Di Gregorio non è un buon portiere dovrebbe vergognarsi”, scrive Otavio su X. “Con la partita di Madrid Di Gregorio ha cancellato i dubbi che c’erano su di lui dall’inizio della stagione. Abbiamo tanti problemi, ma il portiere non è tra questi”, aggiunge Morten. “Di Gregorio non è Buffon, non è Donnarumma, ma è molto bravo”, scrive Patrizia. “Da quando è alla Juve Di Gregorio avrà sbagliato pochissime partite perché anche lui è umano, addirittura Bellingham lo rispetta a differenza di tanti pseudo juventini che piagnucolano”, commenta Grezy.