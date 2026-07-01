Carnevali ha mosso passi concreti per arrivare al portiere argentino ma tra richiesta - ancora alta, supera la doppia cifra (13 milioni circa) - e offerta - non oltre i 5-6 milioni - la distanza non è ancora colmata

Cresciuto a pane e calcio, dal 2008 vivo il giornalismo sportivo raccontando storie, emozioni e protagonisti. Specializzato nel calciomercato, seguo trattative e retroscena con passione. Amo le interviste che svelano il lato umano del gioco.

La porta della Juventus, al momento, resta sguarnita. I bianconeri si sono mossi con decisione per arrivare a Dibu Martinez -impegnato con la sua Argentina ai Mondiali 2026: in campo il 4 luglio contro Capo Verde per i sedicesimi di finale – ma mancano sia l’accordo con l’entourage del portiere che quello con l’Aston Villa, che ne detiene il cartellino.

Il primo acquisto della Juventus di Carnevali è Jeff Ekhator

Il calciomercato è ufficialmente iniziato da pochissimi giorni, ma già da settimane le squadre sono al lavoro per rintracciare i rinforzi giusti per le rispettive rose e per soddisfare le richieste degli allenatori. Tra queste, non fa eccezione la Juventus che, complice anche l’ennesima rivoluzione dirigenziale, con l’addio dopo una sola stagione a Damien Comolli e l’arrivo del nuovo amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, sta cercando di recuperare il tempo perduto.

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È di queste ore l’operazione portata a termine col Genoa che prevede il passaggio in bianconero del Nazionale italiano Under 21 Jeff Ekhator, attaccante diciannove con all’attivo già quattro gol in Serie A, di cui tre nella scorsa stagione. Ai rossoblu, oltre a 16 milioni di euro più bonus, anche il giovane esterno sinistro della Next Gen David Puzcka, valutato 5 milioni e sui cui la Juve vanta il 10% dell’eventuale futura rivendita. Un’operazione per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Kolo Muani prima opzione per l’attacco, stallo sul portiere

Le priorità, però, sono altre per l’allenatore Luciano Spalletti. La ricerca di un portiere affidabile e quella di un centravanti che possa sostituire Dusan Vlahovic, ufficialmente svincolato dal 1 luglio. Se per quest’ultimo profilo il nome più caldo continua ad essere quello di Randal Kolo Muani, di ritorno al Paris Saint-Germain dopo la stagione decisamente insufficiente con la maglia del Tottenham, per la porta resta l’incognita.

In primis, si era parlato di Alisson del Liverpool, vecchia conoscenza del calcio italiano vista l’esperienza alla Roma con lo stesso Spalletti, ma il club inglese non ha voluto liberare il calciatore e, nonostante l’accordo trovato con i piemontesi, la trattativa è tramontata. Subito dopo è spuntato il nome Emiliano ‘Dibu’ Martinez, numero uno dell’Aston Villa e della Nazionale argentina campione del Mondo in carica.

Manca l’accordo con Dibu Martinez e l’Aston Villa

Anche in questo caso, probabilmente, si è corso troppo. Mentre da più parti si è parlato di accordo raggiunto con l’entourage del calciatore, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, manca ancora più di qualcosa per parlare di trattativa chiusa, lato Martinez. Ma se questo problema può essere superato venendosi incontro, più difficile appare arrivare alla quadratura del cerchio con i Villans.

Unai Emery, manager degli inglesi freschi vincitori dell’Europa League, non si opporrebbe all’eventuale addio del suo portiere titolare, nonostante lo ritenga una pedina importante. Nel frattempo, però, per sostituirlo si sono mossi concretamente per Zion Suzuki del Parma, club al quale la Juventus ha appena ceduto Daffara, reduce da un’ottima annata all’Avellino in Serie B, a titolo definitivo.

I Villans chiedono 13 milioni, la Juve ne offre 6

Dicevamo delle difficoltà incontrate dalla Juve con l’Aston Villa: dopo il cambio dirigenziale, Carnevali ha mosso passi concreti per capire le richieste, che sono ancora alte e superano la doppia cifra (13 milioni circa), mentre il club italiano non vuole andare oltre i 5-6 milioni.

Una distanza certamente non impossibile da colmare, ma ci sarà bisogno di un fare un passo verso l’accordo da parte di tutte le parti in causa. Cosa che non è ancora avvenuta e che non è detto che avvenga. L’affare non è tramontato definitivamente, ma gli alti costi di questa operazione per un prossimo 34enne hanno fatto venire dei dubbi dalle parti di Torino.

Risalgono le quotazioni di Guglielmo Vicario

In tutto questo baillame di indiscrezioni, risale il nome di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham e che condivide lo stesso agente di Ekhator: le buone relazioni potrebbero favorire una intesa con il portiere italiano che resta un’opzione viva anche se non rappresenta la prima scelta dei bianconeri. Nessuna possibilità di arrivare a Mile Svilar della Roma, pista archiviata ancora prima di nascere.