Juventus, Dibu Martinez è l'obiettivo per la porta: l'argentino dice sì, e il rinnovo di Spalletti è pronto

I bianconeri hanno effettuato un sondaggio per il portiere dell'Aston Villa, Douglas Luiz potrebbe essere la chiave per aprire la trattativa. Per il tecnico sul tavolo due opzioni, la firma potrebbe arrivare a breve

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

L’asse Torino-Birmingham potrebbe riscaldarsi ulteriormente, dopo che negli ultimi anni è stato spesso percorso in un senso e nell’altro. La Juventus guarda in casa dell’Aston Villa per rinforzare un settore nevralgico del campo, quest’anno rivelatosi tallone d’Achille ben oltre le più nefaste aspettative.

Juventus, piace Dibu Martinez

I bianconeri hanno avviato i primi contatti per il portiere Emiliano Martinez, al secolo “Dibu“, ritenuto – come riporta Tuttosport – il profilo ideale per portare esperienza e leadership internazionale in un reparto destinato a cambiare nella prossima estate. Appare infatti inevitabile che uno tra Di Gregorio e Perin andrà via, se non entrambi, mentre il Dibu considera ormai conclusa la sua esperienza nella città dei Black Sabbath. Un sondaggio che avrebbe incontrato i favori del diretto interessato, che guadagna 3,5 milioni + bonus e vorrebbe un triennale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martinez e quella parata su Kolo Muani

Nulla di trascendentale: il 33enne portiere argentino, rimasto a Birmingham dopo un’estate movimentata in cui aveva chiesto la cessione, è alla ricerca di quella che potrebbe essere l’ultima grande sfida della sua carriera. In estate proverà a difendere il titolo mondiale conquistato nel dicembre 2022 in Qatar con la Selección. Rimane negli occhi la sua parata decisiva contro la Francia su Kolo Muani: sarebbe quanto meno singolare se i due si trovassero a vestire la stessa maglia. Il suo contratto con l’Aston Villa è valido fino al 2029, ma la situazione finanziaria del club inglese potrebbe spingere la società a prendere in considerazione eventuali offerte.

Juventus-Aston Villa, asse caldo

Di sicuro gli ottimi rapporti tra i due club potrebbe facilitare l’operazione, fermo restando che il portiere è nel mirino anche dell’Inter e del Manchester United. Le recenti operazioni che hanno coinvolto Iling Jr e Barrenechea, ma soprattutto la trattativa potrebbe inoltre incrociarsi con il futuro di Douglas Luiz, per il quale il club inglese vanta un diritto di riscatto.

Spalletti vuole il Dibu

La Juventus sembra intenzionata a fare sul serio per soddisfare la richiesta di Spalletti di inserire in rosa giocatori dalla mentalità vincente, abituati a reggere la pressione dei grandi palcoscenici internazionali. In questo scenario rientra la situazione di Douglas Luiz, tornato a Birmingham dopo la breve e poco fortunata esperienza al Nottingham Forest, dove era arrivato dopo essere stato eletto miglior centrocampista della Premier League due stagioni fa.

Juve, la chiave è Douglas Luiz

Sul brasiliano pesa un diritto di riscatto da 25 milioni di euro più bonus. L’orientamento dell’Aston Villa sarebbe quello di trattenerlo, ma molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, che dal punto di vista economico farebbe una grande differenza. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere dunque la “chiave” per arrivare al portiere.

Spalletti, rinnovo vicino

Nel frattempo, Luciano Spalletti e la Juventus sembrano destinati a proseguire insieme anche nella stagione 2026/27. Il rinnovo dell’allenatore bianconero non appare in discussione: la corsa al quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League inciderebbero molto, garantendo almeno 70 milioni di premi, ma non rappresentano l’unico fattore determinante.

Juventus-Spalletti, le opzioni di rinnovo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sul tavolo ci sono due possibili soluzioni, differenti sia per durata sia per ingaggio. La prima, considerata la più probabile, prevede un rinnovo fino al 2027 con opzione a favore del club per prolungare di un ulteriore anno, con uno stipendio da 6 milioni più un milione di bonus facilmente raggiungibile. L’alternativa sarebbe un accordo diretto fino al 2028, con un biennale da 5 milioni di euro a stagione.