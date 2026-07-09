Juventus-Dibu Martinez, svolta improvvisa: perché ora si può. Pellegrino scalza Kolo Muani in attacco

Dopo l'apertura dell'Aston Villa la Juventus accelera per il portiere della nazionale argentina. Kolo Muani non si sblocca per il muro del PSG, torna di moda la punta del Parma

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus entra in una fase decisiva del proprio mercato e prepara un doppio affondo che potrebbe cambiare il volto della squadra. In cima alla lista resta Emiliano “Dibu” Martinez, considerato il profilo ideale per la porta, mentre in attacco prende sempre più quota una soluzione che fino a poche settimane fa sembrava secondaria. La dirigenza continua a lavorare su più tavoli, ma le ultime indiscrezioni raccontano di un’accelerazione importante. Tra i pali cresce l’ottimismo, mentre davanti Matteo Pellegrino sta guadagnando terreno nelle gerarchie.

Dibu Martinez sempre più vicino: manca solo l’intesa con l’Aston Villa

La trattativa per il portiere argentino vive il momento più delicato ma anche più promettente. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’incontro tra la Juventus e l’entourage del giocatore avrebbe dato riscontri estremamente positivi, tanto che l’accordo personale sarebbe ormai a un passo. Martinez avrebbe espresso piena disponibilità al trasferimento in bianconero, dimostrando di considerare la Juventus una destinazione prioritaria anche senza la partecipazione alla prossima Champions League. A questo punto resta da sciogliere il nodo più complesso, quello legato all’intesa economica con l’Aston Villa, che continua a chiedere una cifra ritenuta elevata.

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La Juventus insiste: il Dibu resta la priorità assoluta

Nonostante le alternative presenti sul tavolo, la società non sembra intenzionata a cambiare strategia. I prossimi contatti con il club inglese saranno decisivi per capire se esistano i margini per ridurre la distanza economica e arrivare alla fumata bianca. La sensazione è che la Juventus voglia tentare fino in fondo prima di virare su altri profili. Vicario rappresenta una soluzione più semplice sotto il profilo della trattativa, mentre altri nomi accostati ai bianconeri sembrano oggi decisamente più defilati. La priorità resta Martinez e tutti gli sforzi sono concentrati su questa operazione.

Pellegrino avanza: il piano in attacco cambia volto

Se per il ruolo di centravanti di riferimento restano monitorati diversi profili di primo livello, all’interno della dirigenza sta crescendo in maniera significativa l’apprezzamento per Matteo Pellegrino. L’attaccante piace per caratteristiche tecniche, margini di crescita e sostenibilità economica, elementi che si sposano perfettamente con il nuovo progetto bianconero. Il viaggio in Italia degli agenti del giocatore, previsto nelle prossime settimane, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per approfondire i discorsi e capire la fattibilità dell’operazione. Una pista che sta acquisendo sempre più consistenza.

Kolo Muani perde terreno, la nuova strategia prende forma

Fino a poco tempo fa il nome di Kolo Muani sembrava destinato a occupare il centro della scena, ma gli sviluppi delle ultime ore raccontano uno scenario differente. La Juventus continua a valutare l’attaccante francese insieme ad altri profili di alto livello, ma parallelamente sta costruendo una strategia che prevede anche l’inserimento di un giovane con prospettive importanti. In questo contesto Pellegrino appare sempre più di un semplice piano B e potrebbe diventare una delle sorprese del mercato bianconero. Le prossime settimane chiariranno le gerarchie definitive, ma la sensazione è che qualcosa stia cambiando sia tra i pali che nel reparto offensivo. Il disgelo con il PSG non è evidentemente stato sufficiente per colmare la distanza sulle valutazioni dei due club.