Juventus, dichiarazioni sorprendenti sul futuro di Gigi Buffon

Questa stagione potrebbe non essere l’ultima della carriera di Gianluigi Buffon. Secondo Silvano Martina, lo storico agente del portierone di Carrara, il futuro dell’estremo difensore della Juventus è ancora tutto da scrivere: “Il suo ritorno è stato giustissimo, perchè è ancora competitivo, è forte, ha 42 anni a gennaio. Io penso che occasioni per giocare ne avrà abbastanza quest’anno. L’importante è che faccia bene”.

“Lui nuovo Nedved? Non lo so, io penso che possa giocare ancora un paio d’anni, e arrivare a 44 anni. Personalmente gli ho consigliato, tra qualche anno, quando avrà deciso di smettere, di fare l’allenatore. Perché lui può fare tutto”, sono le sue parole a Sportitalia.

In una recente intervista Buffon ha parlato in questi termini del suo futuro: “Un’ultima partita in azzurro? Accetterei con gran piacere solo nel momento in cui decidessi di smettere di giocare, prima non avrebbe senso”.

“Mancini ha sempre dimostrato attenzione e delicatezza nei miei confronti. Come detto altre volte è qualcosa di non dovuto e che non cerco”.

Sull’arrivo di Sarri alla Juventus: “Sarri ha le idee chiare e noi abbiamo voglia di apprendere qualcosa di diverso rispetto agli ultimi 10 anni. La sua filosofia ci piace, i grandi giocatori hanno bisogno di stimoli”.

“Ha una carriera quasi trentennale e ha toccato il punto più alto proprio alla Juventus. Ha tante convinzioni che trasferisce alla squadra che ha voglia di apprendere. Le prestazioni e i risultati arriveranno”.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 10:03