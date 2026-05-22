Juventus, il dilemma di Spalletti per il derby: Di Gregorio o Perin, la Champions passa da due portieri con la valigia

Per sperare nella Champions i bianconeri hanno un solo risultato a disposizione contro il Toro. Spalletti non può sbagliare formazione: si riapre il ballottaggio tra i pali

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Nel derby contro il Torino che chiude il campionato, la Juventus ha un solo risultato possibile: la vittoria. Con la consapevolezza, però, che per approdare in Champions League c’è bisogno di uno scivolone di Milan o Roma, avanti di due lunghezze. Dopo il clamoroso ko contro la Fiorentina, Luciano Spalletti sa di non poter sbagliare più nemmeno una scelta di formazione. Ed è per questo che si riapre il ballottaggio tra i pali tra Di Gregorio e Perin. Chi giocherà l’ultima partita della stagione, quella che vale almeno 70 milioni?

Juventus, il dilemma di Spalletti per il derby

Lo scivolone con la Viola ha rimesso in discussione tutto il lavoro svolto da Spalletti in questi mesi, dando il via a una ridda di voci sul futuro del club che coinvolge dirigenti, staff tecnico e squadra. Tra la Juventus e la Champions, c’è di mezzo il Toro, che ha una voglia matta di colpire i cugini-rivali e costringere John Elkann a una nuova rivoluzione. Sì, perché senza coppa dalle grandi orecchie il progetto Comolli va in fumo e con esso gli introiti della massima competizione continentale.

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Novanta minuti tra il paradiso e l’inferno, con la Signora costretta a vincere e sperare. Il tecnico di Certaldo, su cui aleggia il fantasma di Antonio Conte, non ha alternative ai tre punti. Dunque, ogni scelta diventa decisiva. Gatti rimpiazzerà lo squalificato Bremer, Koopmeiners – rimproverato anche contro la Fiorentina – potrebbe giocare al posto di Thuram che non è al meglio, ma il dubbio che tormenta l’ex ct riguarda il portiere.

Di Gregorio-Perin, si riapre il ballottaggio per l’ultima

Dal ritorno del playoff di Champions col Galatasaray alla vittoria per 2-0 col Genoa, ovvero dal 25 febbraio al 6 aprile, Perin aveva scalzato Di Gregorio. Ma poi l’infortunio al polpaccio rimediato proprio nel corso della gara contro il Grifone ha consentito all’ex Monza di riprendersi il posto da titolare nelle ultime cinque partite.

L’errore con la Fiorentina, l’ultimo di una lunga serie, ha riacceso le proteste dei tifosi, che sollecitano il tecnico toscano ad affidarsi di nuovo a Perin per la sfida da dentro o fuori col Torino. Perché il derby è sempre il derby, ma in questo vale anche l’Europa che conta. L’impressione è che al momento DiGre sia avanti rispetto al compagno di squadra, ma con Spalletti nulla può essere dato per scontato.

Due portieri con la valigia e il fantasma di Alisson

Di recente TuttoSport ha ricostruito tutte le papere commesse da Di Gregorio nel corso del campionato ed è emerso che ha fatto perdere 10 punti alla Juve. Individuato da Giuntoli come erede di Szczesny, il 28enne di Milano sarà sicuramente ceduto. Del resto, il rapporto con i tifosi è ormai ai minimi termini.

Per Perin, 33 anni e contratto in scadenza nel 2027, c’è invece ancora una minima speranza di permanenza. Nei piani di Spalletti il prossimo titolare dovrebbe essere Alisson Becker, portiere della nazionale brasiliana con un passato alla Roma (insieme a Lucio) e in uscita dal Liverpool. Operazione da almeno 30 milioni e contratto triennale da 4,5 più bonus: ma senza Champions l’affare si complica.