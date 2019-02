Juventus, dopo Dybala scoppia un altro caso

Un “like” galeotto del profilo Twitter ufficiale diDouglas Costa inquieta la Juventus. L’esterno brasiliano ha messo “Mi piace” a una notizia di mercato riguardante l’interesse nei suoi confronti da parte del Manchester United. Il like è stato messo e poi tolto: che sia una svista o un messaggio del giocatore diretto alla società non è dato sapere, ma è un fatto che le indiscrezioni intorno al suo nome stiano crescendo di giorno in giorno.

Dopo l’incidente stradale senza conseguenze di alcuni giorni fa, il verdeoro era volato lo stesso a Parigi per la festa di Neymar, scatenando il malumore della società bianconera. Lo stesso Allegri in conferenza stampa si è espresso così: “All’interno del gruppo serve rispetto del compagno. Douglas Costa, è strano… Ha iniziato molto bene la stagione, poi ha fatto quella cavolata contro il Sassuolo, ha preso 4 giornate, si è infortunato a Valencia… Sabato ha avuto un problema fisico contro il Parma, poi quella di lunedì è vita privata. Ai ragazzi dico che è importante sapersi gestire dentro e fuori dal campo, i momenti per svagarsi ci sono e ci devono essere, ma nei momenti giusti. Siamo nel momento più importante della stagione e bisogna essere tutti al top dal punto di vista fisico e mentale”.

E domenica, poche ore dopo il “like” alla news sul Manchester United, dall’Inghilterra è arrivata una nuova indiscrezione, questa volta dal Sun: lo scorso gennaio la Juventus avrebbe rifiutato un’offerta di 54 milioni di sterline, pari a 60 milioni di euro, dei Red Devils per Douglas Costa. Allegri non ha dato il via libera alla cessione a stagione in corso, ma in estate l’affare si potrebbe fare. E l’esterno potrebbe essere già uscito allo scoperto.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 14:25