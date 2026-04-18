Juventus, dopo i rinnovi ora 4 top-player con la valigia, chi rischia di andar via

La qualificazione in Champions potrebbe non bastare a blindare i big della rosa. La società valuta sacrifici mirati per mantenere equilibrio finanziario e competitività.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La strategia della Juventus per il prossimo mercato estivo resta in bilico tra ambizioni sportive e necessità economiche. La possibile qualificazione alla Champions League rappresenta un traguardo fondamentale, ma potrebbe non bastare per evitare sacrifici importanti. Il club bianconero continua a monitorare la situazione finanziaria, valutando eventuali plusvalenze strategiche. In questo contesto, alcuni dei protagonisti più brillanti della stagione sono finiti sotto osservazione. Le decisioni non sono ancora definitive, ma i segnali indicano un’estate tutt’altro che tranquilla.

Bremer e Cambiaso: i gioielli più ambiti

Tra i nomi più caldi spiccano quelli di Gleison Bremer e Andrea Cambiaso, due profili che attirano l’interesse dei top club europei. Il brasiliano, leader della difesa, potrebbe valorizzarsi ulteriormente con la Nazionale nel caso Ancelotti decida di puntarci concretamente. Il laterale, invece, è seguito da tempo da club come Manchester City e Barcellona. La loro cessione garantirebbe entrate significative e plusvalenze importanti. Tuttavia, perdere due pilastri simili comporterebbe anche rischi tecnici notevoli. La Juventus dovrà quindi bilanciare attentamente ogni scelta.

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Thuram e la crescita che fa gola alla Premier

Un altro nome da tenere d’occhio è Khephren Thuram, protagonista di una crescita costante negli ultimi mesi. Il centrocampista ha attirato l’attenzione di diversi club inglesi, pronti a investire cifre importanti. La Juventus aveva puntato sul figlio d’arte come progetto a medio termine, ma il rendimento ha accelerato le tempistiche. Un’offerta intorno ai 40 milioni rappresenterebbe una plusvalenza significativa. Il club riflette se monetizzare subito o continuare a valorizzarlo. La decisione dipenderà anche dalle strategie complessive del mercato.

Il caso David: la plusvalenza più “facile”

Il profilo più indicato per una cessione resta Jonathan David, arrivato a parametro zero. La sua eventuale vendita garantirebbe un guadagno netto, ideale per sistemare i conti senza intaccare eccessivamente l’ossatura della squadra. La Juventus spera di ricevere offerte concrete per il canadese, evitando così di sacrificare altri titolari. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e le opportunità possono cambiare rapidamente. David rappresenta quindi una soluzione strategica ma non l’unica. La dirigenza resta pronta a valutare ogni scenario.

Equilibrio tra bilancio e competitività

La Juventus si trova davanti a un bivio delicato: mantenere competitività o privilegiare la sostenibilità economica. Le valutazioni in corso alla Continassa indicano una linea prudente ma flessibile. Ogni cessione dovrà essere funzionale a un progetto tecnico ben definito. La partecipazione alla Champions League potrebbe influenzare le scelte, ma non eliminarle del tutto. Il mercato estivo si preannuncia quindi decisivo per il futuro del club. E i prossimi mesi chiariranno chi resterà davvero in bianconero. La base è rappresentata da Spalletti, da Yildiz, McKennie e Locatelli dati i rinnovi già portati a termine. Una certezza: dopo il flop della precedente campagna acquisti non si può più sbagliare. John Elkann continua ad avere fiducia in Comolli ma è chiaro che occorrerà l’ausilio dei risultati affinché questo management possa continuare il proprio lavoro all’ombra della Mole.