Juventus, dopo Spalletti, Yildiz e McKennie manca ancora un rinnovo, strada in salita

Il rinnovo di Vlahovic resta l’ultimo tassello da sistemare in casa Juventus. Tra distanza economica e incertezze, la trattativa è ancora aperta.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dopo i rinnovi di Luciano Spalletti, Kenan Yildiz e Weston McKennie, in casa Juventus resta ancora una questione aperta sul tema delicato dei prolungamenti di contratto. Il futuro di Dusan Vlahovic è infatti tutt’altro che definito. Tra distanza economica e infortuni, la trattativa si complica. Le parti vogliono arrivare a un accordo, ma la strada è in salita. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si arriverà alla fumata bianca. Anzi… bianconera.

Il rinnovo ancora in bilico

Nonostante la volontà comune di proseguire insieme, Juventus e Vlahovic non hanno ancora trovato l’intesa definitiva. Le basi dell’accordo esistono, ma restano diversi dettagli da sistemare. L’incontro previsto nei prossimi giorni potrebbe rappresentare una svolta. Il tempo, in questa fase, diventa un alleato fondamentale per evitare rotture. Tuttavia, ogni rinvio aumenta l’incertezza sul futuro dell’attaccante serbo che oggi appare non scontato.

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Ingaggio e durata: i nodi principali

Sul piano economico, la Juventus ha già fissato una linea chiara. L’ingaggio dovrebbe superare i 6 milioni con bonus, senza però raggiungere quello di Yildiz. Anche la durata, fissata su un biennale, non convince del tutto l’entourage del giocatore. Il timore è quello di una tutela maggiore per il club rispetto al calciatore. Inoltre, tra bonus alla firma e commissioni, resta una distanza di circa 6 milioni di euro. Una cifra importante, seppur non impossibile da colmare.

Infortunio e futuro: equilibrio fragile

L’ultimo infortunio ha cambiato gli equilibri della trattativa. Vlahovic sperava in un finale di stagione da protagonista per rafforzare la sua posizione. Ora, invece, la situazione potrebbe favorire la Juventus nelle negoziazioni. Nonostante le difficoltà, la volontà di continuare insieme resta forte da entrambe le parti, avvantaggiata anche dall’uscita di scena del procuratore Ristic e dall’avvento del papà del giocatore. Intanto, il club dà la sensazione di non voler avviare una rivoluzione ma attuare una mirata politica di restyling. In questo senso vanno lette le scelte dei vari rinnovi: dal già citato Yildiz a McKennie, con Luciano Spalletti naturalmente motore principale del nuovo corso bianconero.