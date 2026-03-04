Juventus, dopo Vlahovic Spalletti ha un altro asso nella manica, pronta anche la lista per l'anno prossimo

Quasi pronto al rientro anche Milik che non gioca però da quasi due anni, il tecnico bianconero intanto ha indicato le sue preferenze sul mercato

Dov’eravamo rimasti? Al 25 maggio del 2024, quasi due anni fa: Arek Milik gioca titolare in Juve-Monza (2-0) e gioca 73′ prima di essere sostituito. Da allora inizia l’incubo del polacco tra infortuni, illusioni, ricadute e operazioni. Settembre 2024 la prima data indicata per il rientro, poi si parla del 2025, poi cala il silenzio. L’ex Napoli puntualmente ricadeva in nuovi problemi muscolari ma negli ultimi tempi la situazione è migliorata e il giocatore finalmente ha ripreso gli allenamenti in gruppo.

La grande illusione

L’ex Napoli e Marsiglia era tornato nella lista dei convocati della Juve per la sfida vinta contro la Roma 574 giorni dopo l’ultima partita e si era seduto in panchina anche nella trasferta di Pisa. Sembrava dovessero essere i primi passi per tornare in campo ma di lì a breve, a inizio gennaio, Milik in allenamento riportò un fastidio al polpaccio. Prognosi: altre due settimane di stop. Si riparte daccapo.

Il rientro in gruppo

L’attaccante polacco si era già allenato con la squadra alla vigilia del ritorno di Champions contro il Galatasaray: dopo una prima parte di differenziato, Milik aveva raggiunto il resto del gruppo. Ieri è tornato in gruppo. Nel video social pubblicato dal club, in cui vengono ritratti i calciatori bianconeri scendere in campo per l’allenamento lo si vede sorridere timidamente. Al momento Milik non ha nessun problema e clinicamente è guarito da ogni problema anche se ovviamente non è in condizione.

Spalletti non ha mai smesso di crederci: con lui e Vlahovic (il rientro del serbo è senz’altro più vicino e concreto) sarebbe tutt’altra musica rispetto al duo David-Openda per il rush finale alla caccia del quarto posto.

La lista per il mercato

Pur non avendo ancora firmato il rinnovo di contratto, Spalletti sta comunque già pensando anche alla Juve del futuro. Bella e pronta la lista di chi piace e di chi può andar via. Mentre prosegue la strategia dei prolungamenti della società (da Yildiz e McKennie a Locatelli) l’ex ct ha indicato le sue preferenze: come si legge sul Corriere dello sport assieme al rinnovo di Vlahovic vorrebbe Kolo Muani (che dopo il prestito in Premier tornerà al Psg), poi un portiere, un altro difensore e un altro centrocampista. Restano sicuri Bremer, Kalulu, Conceicao, Cambiaso, Kelly, Miretti e Perin (come secondo portiere). In dubbio la posizione di Koopmeiners e Gatti, legati ad eventuali offerte importanti. In partenza Di Gregorio, Zhegrova, Cabal, Kostic.