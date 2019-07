Niente International Champions Cup per Douglas Costa e Aaron Ramsey. Secondo quanto riporta Tuttosport i due giocatori, reduci entrambi da problemi fisici, non saranno convocati da Maurizio Sarri per la Tourneé in Cina della Juventus.

I due calciatori rimaranno alla Continassa per recuperare al meglio: Sarri li vuole al top della forma per i prossimi impegni di precampionato.

SPORTAL.IT | 12-07-2019 15:02