Juventus, Douglas Luiz cambia squadra: svolta o beffa? Il Nottingham Forest lo scarica, cosa succede

Mentre i bianconeri sono alla disperata ricerca di un bomber, ecco la sorpresa di mercato: il centrocampista brasiliano torna all'Aston Villa, i dettagli

Mentre la Juventus è impegnata nell’affannosa ricerca di un attaccante da consegnare a Spalletti, ecco la sorpresa di mercato che non t’aspetti. È già finita l’avventura di Douglas Luiz al Nottingham Forest. Dall’Inghilterra rimbalza la notizia che ha il sapore della beffa (o della svolta): il centrocampista brasiliano fa ritorno all’Aston Villa, dove si mise in luce al tal punto da spingere Giuntoli a staccare un assegno da 50 milioni di euro nell’estate del 2024.

Juventus, sorpresa Douglas Luiz: ancora un flop

A dare l’annuncio della fine dell’interruzione del prestito di Douglas Luiz al Nottingham Forest è stato il quotidiano britannico The Telegraph: il 27enne, la cui mezza stagione in Premier League è stata ancora una volta caratterizzata da qualche infortunio di troppo e ben pochi acuti in campo, saluta Savona e il nuovo acquisto Lucca per indossare nuovamente la maglia dell’Aston Villa, dove – tra il 2019 e il 2024 – ha collezionato oltre 200 presenze.

Pur di giocare alla corte di Emery, il sudamericano ha rifiuto il Chelsea e anche altre offerte provenienti dalla Spagna. L’operazione è stata ovviamente finalizzata dalla Juventus, che detiene la proprietà del cartellino del calciatore.

Perché l’Aston Villa ha voluto il brasiliano

I Villans si sono ritrovati con gli uomini contati a centrocampo nel bel mezzo di una stagione che li vede protagonisti in patria – sono secondi in coabitazione col Manchester City a -4 dall’Arsenal capolista – e anche in Europa League, dove sono già certi della qualificazione diretta gli ottavi di finale.

Emery ha perso Boubacar Kamara per il resto della stagione, Tielemans per almeno otto settimane e pure capitan McGinn non rientrerà a breve. Dunque, tutto su un calciatore che già conosce l’ambiente e per il quale parlano i numeri: con la casacca dell’Aston Villa, infatti, il classe 1998 di Rio de Janeiro ha segnato 22 gol e confezionato 25 assist.

Svolta o beffa? Cosa cambia per i bianconeri

In estate Douglas Luiz era stato ceduto al Nottingham Forest in prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato. Obbligo da 25 milioni che sarebbe scattato dopo 15 presenze da almeno 45 minuti. Ebbene, il brasiliano lascia il City Ground dopo aver collezionato 14 gettoni, di cui 11 di almeno ‘un tempo’.

Dunque, a pochissimo dall’obbligo si è consumata la beffa, che potrebbe rivelarsi però una svolta se con l’Aston Villa dovesse riproporsi ai livelli di un tempo. Come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus ha concesso un nuovo prestito oneroso con opzione di acquisto. Ora la palla passa al calciatore: per rientrare dell’investimento la speranza della Signora è che all’ex fidanzato di Alisha Lehmann giovi l’aria di casa.