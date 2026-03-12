Juventus, Douglas Luiz cancella Alisha Lehmann: chi è la nuova fidanzata e la decisione sul futuro

Il brasiliano, che a gennaio i bianconeri hanno girato in prestito all'Aston Villa dopo il flop al Nottingham Forest, si è mostrato sui social con la nuova compagna

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Douglas Luiz risponde ad Alisha Lehmann. Nuovo fidanzato per lei, nuova fidanzata per lui. L’ex coppia, che alla Juventus ha condiviso un’esperienza professionale avara di soddisfazioni, è ripartita dall’Inghilterra. Su Instagram la presentazione ufficiale della compagna del centrocampista brasiliano, che a gennaio ha lasciato il Nottingham Forest per far ritorno all’Aston Villa: la decisione sul futuro che interessa il club bianconero.

Douglas Luiz, addio Alisha Lehmann: chi è la nuova fidanzata

Dalla calciatrice più sexy (e seguita) del pianeta a una giovane modella e influencer brasiliana. Douglas Luiz cancella il passato con Alisha Lehmann e si mostra sui social al fianco della 19enne Duda Gaspar. Il Daily Mail rivela chi è la nuova fiamma del classe 1998 che è ancora di proprietà della Juventus: Duda è la figlia di Edu Gaspar, ex calciatore professionista che ha indossato anche la maglia del Brasile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A livello di club ha giocato con Corinthians, Arsenal e Valencia e dallo scorso luglio è stato nominato Global Head of Football del Nottingham Forest. Non si sa di preciso da quanto tempo sia iniziata la loro storia, ma con ogni probabilità Douglas Luiz l’ha conosciuta durante i sei mesi trascorsi in prestito al Nottingham Forest, prima del passaggio all’Aston Villa.

Gli scatti social e il messaggio alla compagna

I due sono apparsi complici, sorridenti e più innamorati che mai su Instagram. Lei ha scritto: “Sei la mia più grande certezza”. Lui ha replicato così: “Renderti felice sarà la mia priorità”.

Insomma, i quattro anni trascorsi con Alisha Lehmann, che di recente ha ufficializzato la relazione con la star del reality Love Island Montel McKenzie, sono definitivamente alle spalle.

La decisione sul futuro: torna alla Juventus?

Douglas Luiz e Alisha hanno curiosamente intrapreso lo stesso percorso professionale. Lei, dopo la parentesi alla Juventus Women, ha lasciato il Como a gennaio per trasferirsi in Inghilterra, al Leicester. Il brasiliano, invece, è approdato Oltremanica la scorsa estate: a Nottingham non è andata bene, ma all’Aston Villa – dove già aveva fatto benissimo stregando l’ex ds della Juventus Giuntoli – si sta finalmente ritrovando.

Sempre titolare nelle ultime sei partite di Premier League alla corte di Unai Emery condite dal gol ritrovato solo pochi giorni fa in occasione del 4-1 subito dal Chelsea. La decisione sul futuro è chiara: il 27enne di Rio de Janeiro non ha alcuna intenzione di tornare in Italia. Ma l’ultima parola spetta al club di Birmingham, che può riscattarlo per 25 milioni. La Juventus e lo stesso calciatore incrociano le dita.