Juventus, Douglas Luiz: il freddo saluto ai tifosi prima di andare al Nottingham Forest. Ora può tornare Kolo Muani

Il centrocampista lascia il club bianconero senza troppi rimpianti. La Vecchia Signora è pronta a reinvestire il denaro sul mercato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il matrimonio tra Douglas Luiz e la Juventus è finito. Forse ancora prima di cominciare realmente. Il brasiliano e il bianconero non si sono mai amati fin dal primo momento. Accolto con freddezza da Thiago Motta, all’ex Aston Villa non è stato concesso spazio né probabilmente ha fatto abbastanza per meritarlo. Così il suo addio con destinazione Nottingham Forest è freddo anche se sul mercato potrebbe sbloccare nuovi affari per Madama.

Douglas Luiz se ne torna in Premier

“Grazie, un saluto a tutti“. Si è congedato con queste poche semplici parole dal mondo Juve, Douglas Luiz. Nessun saluto smielato, nessuna emotività trasmessa per un trasferimento che non ha funzionato. Il brasiliano allora se ne torna in Inghilterra e porta in dote una 30ina di milioni che sono utili, questi sì, alla Vecchia Signora. Chissà se al Nottingham Forest non possa ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

27 presenze in totale, nessun gol, nessuna giocata di rilievo. Una posizione mai trovata in campo nonostante due allenatori. Mediano poi trequartista per Tudor come ultimo esperimento non di particolare successo. L’esperienza torinese del calciatore è stata fallimentare in campo e fuori. Arrivato con Alisha Lehmann al seguito, ha interrotto pure la relazione con la compagna.

La Juve pronta a reinvestire i soldi

Con questa uscita intanto i bianconeri hanno la possibilità di andare a chiudere per Randal Kolo Muani. Con il Paris Saint-Germain non c’è ancora l’intesa. Il 26enne di Bondy attende impaziente: con il Parma non ci sarà, con il Genoa chissà. La prossima settimana sarà decisiva: frase ripetuta costantemente ma mai come stavolta veritiera con il calciomercato pronto a chiudere i battenti il primo settembre.

Il resto del mercato bianconero

Saranno giorni ancora attivi per Damien Comolli. Il suo lavoro non è certamente stato completato. In uscita c’è anche Nico Gonzalez per il quale si tenta di trovare una quadra con l’Atletico Madrid. Qualora l’argentino dovesse andare via, al suo posto arriverebbe Zhegrova dal Lille. La valutazione del kosovaro è di 20 milioni di euro. Servirebbe inoltre anche un terzino: non sarà Molina ma potrebbe ancora essere Arnau Martinez del Girona.

In chiusura anche l’operazione Arthur che lascerà la Juventus per fare ritorno in Brasile. Nel suo futuro c’è il Gremio ma in questo caso sarà ancora una volta un prestito. Insomma, quando la Vecchia Signora incontra il verdeoro non sempre la ciambella riesce col buco. Nel caso di Douglas Luiz, fortunatamente, la questione si è risolta in maniera più veloce.