Juventus, Douglas Luiz scommessa vinta o persa? La decisione di Spalletti

Il brasiliano ha convinto il tecnico e ora è destinato a restare alla Juventus. L'intesa con Locatelli può diventare una delle chiavi della nuova mediana bianconera.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La storia tra Douglas Luiz e la Juventus sembrava destinata a chiudersi dopo una sola stagione deludente, ma l’estate ha cambiato completamente lo scenario. Il centrocampista brasiliano è partito con l’obiettivo di conquistare la fiducia di Luciano Spalletti, riuscendo progressivamente a modificare le gerarchie. Il tecnico ha scelto di non fermarsi alle prestazioni del passato e gli ha concesso una nuova possibilità. Una scommessa che, almeno per il momento, sembra essere stata vinta: Douglas Luiz resterà alla Juventus e potrebbe addirittura partire titolare.

Spalletti gli ha dato una seconda possibilità

La differenza rispetto al passato è soprattutto nell’approccio di Spalletti. Dopo una stagione complicata, caratterizzata da problemi fisici e prestazioni sotto ritmo, Douglas Luiz sembrava ormai fuori dal progetto bianconero. Anche Igor Tudor, nella scorsa estate, aveva deciso di non puntare su di lui. Il nuovo allenatore, invece, ha preferito osservare il brasiliano da vicino prima di prendere una decisione definitiva. Una scelta che ha pagato, perché il centrocampista ha raccolto le indicazioni ricevute e ha cominciato a mostrare quelle qualità che avevano convinto la Juventus a investire circa 50 milioni di euro nell’estate 2024.

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Più ritmo e qualità: così Douglas Luiz ha convinto

Il principale cambiamento riguarda il ritmo con cui Douglas Luiz interpreta le partite. Nelle prime uscite estive il brasiliano appariva ancora lontano dalla condizione ideale, ma con il passare delle settimane ha alzato il livello della propria prestazione. Spalletti gli ha chiesto maggiore intensità e una partecipazione più continua alla manovra, ricevendo risposte positive. Il centrocampista ha iniziato a mettere maggiormente in mostra qualità nel palleggio e nella gestione del pallone, diventando una risorsa importante per costruire il gioco. È proprio questa crescita ad aver convinto il tecnico a puntare ancora su di lui.

La nuova coppia con Locatelli convince Spalletti

Un altro elemento decisivo è rappresentato dall’intesa costruita con Manuel Locatelli. I due hanno giocato insieme nelle amichevoli estive e la loro complementarità ha convinto Spalletti a insistere sulla soluzione. Locatelli può garantire equilibrio e ordine, mentre Douglas Luiz ha caratteristiche che gli permettono di aggiungere qualità e idee alla manovra. Il brasiliano sembra quindi aver trovato la collocazione giusta per esprimersi con maggiore continuità. Non è un caso che proprio loro due siano indicati come i possibili titolari della mediana bianconera in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone.

Ha detto no all’Everton: Douglas Luiz vuole restare

A completare il quadro c’è poi una scelta che racconta bene la volontà del giocatore. Douglas Luiz ha respinto una proposta dell’Everton, preferendo rimanere a Torino e giocarsi le proprie possibilità con Spalletti. Un segnale importante, soprattutto dopo mesi nei quali il suo futuro sembrava lontano dalla Juventus. Ora il brasiliano ha l’occasione di trasformare il precampionato in una vera rinascita calcistica. La fiducia dell’allenatore è arrivata, la società sembra averlo reintegrato e il giocatore ha risposto sul campo: la scommessa Douglas Luiz, per ora, è decisamente dalla parte del “vinta”.