Juventus, Douglas Luiz e Vlahovic mettono nei guai Koopmeiners e Tudor: cambio di ruolo o sacrificio di mercato?

Il campionato è alle porte ma i dilemmi continuano a essere molteplici in casa bianconera. Gli esuberi possono diventare un'opportunità per Tudor mentre la società prova comunque a piazzarli sul mercato.

I piani sono fatti per essere cambiati, specialmente alla Juve, specialmente in questa calda estate segnata da un preoccupante immobilismo. Trovare delle opportunità dalle difficoltà: deve essere diventato un mantra per Igor Tudor. Dal punto di vista tattico, non ci saranno contraccolpi. Ma le posizioni di alcuni giocatori potranno essere modificate. Così Koopmeiners diventa mediano e Douglas Luiz trequartista. Anche se la società continua a lavorare…

L’esubero Vlahovic scavalcato da Madama

Manca una settimana dall’inizio del campionato e ne mancano un paio alla conclusione del calciomercato. La Juve ha ancora il cartello lavori in corso appeso alla Continassa. D’altra parte Damien Comolli e il suo braccio destro Francois Modesto hanno avuto le mani legate a causa della difficoltà di piazzare gli esuberi. Il nodo principale è sempre stato Dusan Vlahovic, anche se la società sembra voler scavalcare l’ostacolo andando comunque a prendere Kolo Muani.

Anche qualora il serbo dovesse rimanere, ipotesi a questo punto tutt’altro che remota, i bianconeri aggiungerebbero un’altra punta e nello specifico il francese di ritorno da Parigi. E pazienza per i tifosi che vorrebbero il loro numero 9 lontano da Torino: potrebbero dover attendere altri 12 mesi, sebbene gli spazi per il giocatore sarebbero ridotti.

Da esubero a rivalutato: nuova chance per Douglas Luiz?

L’altra novità arriva da Douglas Luiz e qui ci colleghiamo al discorso delle opportunità dell’introduzione. Il centrocampista brasiliano resta in uscita, tuttavia Igor Tudor non si strapperebbe più le vesti qualora dovesse tenerlo. Il giocatore ha dato segnali positivi nell’amichevole interna con l’Under 23. La posizione in campo è quella di trequartista: eventualmente restasse, verrebbe impiegato in quella zona. Nella mediana a due non avrebbe senso stando all’idea di calcio del tecnico croato.

Il dilemma Koopmeiners: opportunità o scarto?

Chi invece potrebbe giocare mediano è Teun Koopmeiners. Anche se la verità è che proprio l’olandese sarebbe l’indiziato maggiore a partire per la Juventus. Il centrocampista ex Atalanta ha vissuto un’estate certamente più tranquilla rispetto alla scorsa, ma da qui a riconquistare la fiducia dell’ambiente ce ne passa. Scommessa da vincere per farlo ritornare RoboKoop o elemento da provare a piazzare per fare cassa negli ultimi giorni?

Se la società riuscisse a trovare un potenziale acquirente, non ci sarebbe alcun dubbio. Il nocciolo della questione è il peso a bilancio del calciatore, pagato un anno fa poco più di 51 milioni di euro più bonus. Anche in questo caso, come per Douglas Luiz, si prova a capire se dalle difficoltà potrà nascere una nuova opportunità. O se la Juve dovrà ancora pagare gli errori di un passato che bussa sempre alla porta.

Intanto O’Riley piace sempre di più alla dirigenza. E guarda caso il danese era proprio l’uomo scelto dalla Dea per raccogliere la pesante eredità di Koopmeiners. Le caratteristiche sono simili, la Juve un colpo a centrocampo lo vuole fare comunque.