Juventus, il nuovo ds ancora non c'è: tre nomi in pole, chi viene dovrà vendere Koopmeiners

Sfumato Braz, sedotto dai soldi arabi dell'Al Ahli, Comolli è ancora alla ricerca di un direttore sportivo: si parla di Ottolini, Lopez o Bezhani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Chiunque verrà avrà un compito arduo: dalla fine della scorsa stagione nella Juventus è vacante la poltrona del direttore sportivo ma Comolli sta stringendo i tempi per completare l’organico dirigenziale prima di gennaio, quando riaprirà il mercato. Con Braz sfumato restano tre i nomi caldi e il prescelto sarà atteso subito (o quasi) dall’impresa di risolvere il caso Koopmeiners.

Vertice tutto straniero per la Juventus

Madama ha cambiato abitudini per lo staff dirigenziale: si è passati dalla versione italiana a quella straniera con forte accento francese. Con Damien Comolli ci sono Francois Modesto e Darren Burgess. Manca l’ultima pedina e gli occhi erano puntati su Rui Pedro Braz, ex direttore sportivo del Benfica, che però si è chiamato fuori e ha deciso di firmare con l’Al Ahli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ottolini l’unico nome italiano

L’unico nome italiano rimasto in lizza è quello di Marco Ottolini che è sotto contratto con il Genoa e dovrebbe effettuare una rescissione anticipata (improbabile che la Juve aspetti che si liberi a giugno). La piste straniere, invece, portano a Diego Lopez, ex Lens e Bordeaux che Comolli conosce bene o – come scrive Tuttosport – a Viktor Bezhani dal Tolosa, il club dove ha lavorato fianco a fianco proprio con l’attuale dg bianconero, che con l’Assemblea degli Azionisti del prossimo 7 novembre è destinato ad assumere il ruolo di ad.

Il caso Koopmeiners

Il prossimo ds, assieme al resto della dirigenza, dovrà subito risolvere un problema. Dopo un anno e tre mesi di Juve Koopmeiners continua ad essere un oggetto misterioso. Anche la sua nazionale se n’è accorta. Nelle ultime convocazioni dell’Olanda, infatti, il centrocampista non è stato chiamato, un segnale evidente di come le sue prestazioni non siano considerate all’altezza del livello internazionale.

Tudor le ha provate tutte, lo ha provato in ruoli diversi e con compagni diversi ma non è cambiato nulla: Koop è un altro giocatore rispetto a quello ammirato con l’Atalanta e per il quale Giuntoli aveva messo sul piatto 60 milioni di euro. Più di qualche dubbio sta venendo a tutti e l’idea di arrendersi e venderlo è venuta eccome. Magari non a gennaio ma se Koopmeiners non dovesse trovare continuità e qualità, la Juventus potrebbe davvero valutare la sua cessione, a patto di ricevere offerte adeguate.