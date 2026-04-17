Juventus, dubbio Yildiz per il Bologna: Spalletti prepara la sorpresa in attacco, l’ultima tentazione

Un'infiammazione al ginocchio rischia di mettere fuori causa il gioiello turco: non si correrano rischi, tra 10 giorni c'è lo scontro diretto Champions col Milan

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Il dubbio legato a Kenan Yildiz scatena la fantasia di Luciano Spalletti in vista della delicata sfida contro il Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium la Juventus si gioca punti pesanti nella corsa Champions, prima dello scontro diretto a San Siro col Milan. La parola d’ordine è non correre rischi: il talento turco è troppo importante per essere forzato e lo staff medico valuterà fino all’ultimo le sue condizioni. Intanto l’allenatore di Certaldo valuta una mossa a sorpresa in attacco.

Juventus-Bologna: Yildiz in dubbio, come sta

Un’infiammazione al ginocchio sinistro mette in dubbio la presenza di Yildiz nel posticipo domenicale contro il Bologna, reduce dalla batosta subita in Europa League per mano dell’Aston Villa. Il numero 10 è il calciatore di maggior talento della rosa della Juventus, ma giocherà solo se al 100% della condizione.

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La priorità, infatti, è preservarlo in vista dello scontro diretto di San Siro contro il Milan, snodo fondamentale per la corsa Champions. E lì, Kenan, dovrà esserci a tutti i costi.

Juventus, le scelte di Spalletti in attacco

Con Dusan Vlahovic e Arek Milik infortunati, si riapre il ballottaggio tra Jeremie Boga nel ruolo di falso nove e Jonathan David. Neanche considerata al momento l’ipotesi Lois Openda, sempre più ai margini del progetto nonostante il riscatto dal Lipsia da 40 milioni scattato nei giorni scorsi.

Per il belga non c’è spazio, mentre all’attaccante canadese, che pure sta deludendo, potrebbe essere concessa un’altra chance dal primo minuto. L’ultimo gol risale all’1 febbraio contro il Parma, un’eternità per una punta che in Francia era abituata a segnare a raffica. David si candida a essere schierato titolare soprattutto se Yildiz non dovesse farcela, con la possibilità per Spalletti di utilizzare Boga a gara in corso come arma per spaccare le partite.

La mossa a sorpresa di Spalletti

In caso di forfait del turco, non è da escludere una soluzione più sorprendente. Nel 4-2-3-1 disegnato da Spalletti sulla destra potrebbe trovare spazio Edon Zhegrova, con Boga a sinistra e il jolly Weston McKennie al centro. In questo caso sarebbe Conceicao jr a essere a partire dalla panchina.

L’idea di affidarsi al talento ancora inespresso del kosovaro intriga l’allenatore, che potrebbe proporre una Juventus più imprevedibile, formato Lille. Zhegrova più David dall’inizio: per entrambi una delle ultime occasioni per conquistare la fiducia di tecnico, società e tifosi.