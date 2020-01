Juventus, due big chiedono più spazio a Sarri

La Juventus ha brillato contro il Cagliari. Scintillante CR7, autore della sua prima tripletta in Serie A. Eppure, in casa bianconera, ci sarebbe qualche giocatore non del tutto sereno e in attesa di più spazio da parte del tecnico Maurizio Sarri.

Il più corrucciato sarebbe Matthijs De Ligt. Nelle ultime uscite, l’olandese è rimasto a guardare giocare gli altri. Maurizio Sarri gli sta preferendo il turco Merih Demiral. Una scelta che sta facendo molto discutere.

L’ex Ajax sta pagando, in maniera eccessiva, la sua somiglianza, a livello tecnico, con Leonardo Bonucci. Merih Demiral è più difensore puro, più marcatore, quindi, in questo momento, fa più comodo uno con le sue caratteristiche, piuttosto che l’olandese.

Una situazione che potrebbe trascinarsi fino al rientro in squadra del capitano Giorgio Chiellini. L’idea della coppia Chiellini-De Ligt convincerebbe molto di più, rispetto a quella formata da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

Da ricordare che il Barcellona è vigile sull’olandese come tanti club starebbero osservando, da vicino, Douglas Costa. Il brasiliano ha, finalmente, recuperato dai tanti infortuni e vorrebbe avere più spazio per dimostrare il suo valore.

Maurizio Sarri pare intenzionato a sfruttarlo a partita in corso. La sua energia può spaccare le partite. Da capire se il brasiliano si accontenterà di un ruolo da riserva di lusso. A giugno potrebbe anche valutare eventuali proposte da parte di club di prima fascia.

Due “casi” che potrebbero minare la ritrovata tranquillità in casa bianconera. Toccherà a Maurizio Sarri (e alla società) fare chiarezza con i diretti interessati per fargli capire la loro importanza all’interno del progetto bianconero.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 09:49