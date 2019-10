Juventus, due big non convocati per il Genoa

Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain sono fuori dalla lista dei convocati della Juventus diramata da Maurizio Sarri a poche ore dalla partita contro il Genoa, valevole per la decima giornata di Serie A.

La notizia non coglie in realtà troppo di sorpresa gli addetti ai lavori: i due calciatori, infatti, erano usciti malconci dalla sfida di sabato scorso contro il Lecce, con Pjanic sostituito per un problema muscolare nel corso del secondo tempo e Higuain colpito duro alla testa nel finale di partita. I due rientreranno comunque nella partita successiva dei bianconeri, l'atteso derby contro il Torino di sabato sera.

Tra i giocatori al rientro, invece, spiccano i nomi di Aaron Ramsey, Douglas Costa e soprattutto Cristiano Ronaldo, tutti assenti nella trasferta salentina.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 14:37