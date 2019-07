Juventus, due centrocampisti in uscita

In attesa di novità sul fronte Higuain (la Roma è sempre in pole position), la Juventus è al lavoro per sfoltire la rosa, soprattutto a livello di centrocampisti. In particolare, vicino all'addio ci sarebbero Matuidi e Khedira.

Il francese sarebbe vicino a tornare a giocare in Ligue 1. Il Monaco, pronto a prendere André Silva dal Milan, sarebbe disposto a tutto pur di avere Matuidi. Per Khedira, forte il pressing del Fenerbahce e di diversi club tedeschi.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 08:08