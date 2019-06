Juventus, due giocatori per arrivare a Milinkovic-Savic

Nonostante le voci sul prossimo allenatore continuino a turbare l'ambiente bianconero, la Juventus va avanti e comincia a preparare la rosa per la prossima stagione. Il reparto che verrà più rivisitato è quello del centrocampo.

Per puntellare il reparto centrale il primo nome sul taccuino di Paratici è quello di Milinkovic-Savic. Il serbo è da tempo un pallino del direttore sportivo bianconero che già l'anno scorso aveva fatto un tentativo, prontamente respinto da Lotito.

Nelle ultime ore, però, c'è da registrare un netto passo avanti nell'affare: la Juventus ha deciso la strategia per accontentare il presidente biancoceleste. Lotito chiede 100 milioni di euro, la dirigenza bianconera li ritiene eccessivi e starebbe pensando di inserire nella trattativa delle contropartite tecniche. I nomi più probabili sono quelli di Leonardo Spinazzola, ideale per la linea a cinque tanto amata da Inzaghi, e Cristian Romero, che la Juve rimpiazzerebbe con Dmeiral.

I due giocatori non dispiacciono ai bianconcelesti ma, qualora Lotito dovesse chiudere ancora una volta le porte alla partenza del centrocampista serbo, la società piemontese punterebbe tutto su Paul Pogba.

Nei giorni scorsi Paratici ha preso un volo per Istanbul dove ha assistito personalmente al match tra la Turchia e la Francia (vinto dai padroni di casa per 2-0). Il dirigente bianconero era in Turchia per due motivi: sia per studiare Merih Demiral, il difensore del Sassuolo che sta per vestire il bianconero e sarà nella rosa a disposizione del nuovo allenatore per la prossima stagione, sia per mandare un altro segnale di vicinanza a Pogba, l'indimenticato ex di cui tutto il popolo juventino sogna il ritorno a Torino.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interesse del Real Madrid per il centrocampista del Manchester United ma dopo gli acquisti di Jovic e Hazard i Blancos quasi certamente non azzarderanno un colpo così dispendioso. Per limare il prezzo fissato dai Red Devils, circa 150 milioni di euro, la 'Vecchia Signora' potrebbe proporre Paulo Dybala come contropartita tecnica.

