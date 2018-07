Juventus, due opzioni per Pjaca

Tra i tanti possibili partenti in casa Juventus, c'è anche l'attaccante Pjaca. Il talento croato, classe 1995, è cercato da diverse squadre, in particolare, in Italia, sarebbe forte l'interesse di Fiorentina (da tempo sul giocatore) e Sampdoria.

Reduce da una discreta stagione allo Schalke 04, Pjaca cerca un progetto dove possa essere protagonista assoluto. Sabatini, neo uomo mercato dei blucerchiati, si sarebbe mosso per provare a chiudere la trattativa in tempi brevi. La Juventus punta al prestito oneroso con obbligo di riscatto.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 08:25