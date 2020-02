Juventus, due sorprese fra i convocati di Sarri

Sono 22 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per la trasferta di Lione, dove la Juventus affronterà la squadra locale allenata da un vecchio rivale in Serie A, Rudi Garcia. Tra i calciatori selezionati si rivede anche Sami Khedira, che non vedeva il campo dal 26 novembre, quando entrò negli ultimi 5 minuti della sfida vittoriosa contro l'Atletico Madrid.

Tra i convocati di Sarri c'è a sorpresa anche Douglas Costa, che ha svolto il riscaldamento con i compagni ma non ha partecipato al resto della seduta collettiva: il brasiliano è comunque però partito con la squadra nonostante gli acciacchi, anche se con tutta probabilità si accomoderà in tribuna.

Questo l'elenco dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

SPORTAL.IT | 25-02-2020 18:12