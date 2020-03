Juventus, due top player ad un bivio: rinnovo o addio

Si torna a giocare, anche se a porte chiuse. L’attesa per il big match Juventus-Inter è tantissima. Concentrazione massima sulla partita Scudetto ma, in casa bianconera, si pensa anche ad altro, in particolare alla posizione di due top player della rosa.

I due giocatori chiamati a decidere cosa fare in futuro sono Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Entrambi stanno disputando una grandissima stagione, in particolare la Joya che sta entusiasmando il popolo bianconero, tanto da essere tornato un uomo chiave.

Nonostante un contratto garantito sino al giugno del 2022, la Juventus sarebbe intenzionata a blindare Paulo Dybala. Fabio Paratici starebbe trattando un rinnovo importante. Si parla di un quinquennale a ben 10 milioni di euro netti a stagione.

Rinnovo che non escluderebbe completamente la possibilità di una cessione ma, sicuramente, permetterebbe alla Juventus di gestire la situazione con più tranquillità. La volontà della Joya sarebbe quella di restare a Torino, soprattutto dopo aver ritrovato il sorriso.

Da capire anche la situazione legata al futuro di Gonzalo Higuain. Dopo un grande avvio di stagione, il Pipita si è un po’ perso per strada ma resta un elemento prezioso nella rosa di Maurizio Sarri che, come è noto, stravede per il centravanti classe 1987.

Il Pipita ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Senza un rinnovo, la sua permanenza a Torino sarebbe complicata. La Juventus non vorrebbe perderlo a parametro zero. Due le ipotesi: rinnovo, almeno per un’altra stagione, o cessione a titolo definitivo in estate.

Gonzalo Higuain era stato accostato all’Atletico Bilbao che ha fatto sapere di non essere interessato al giocatore. Da ricordare che l’argentino, in più occasioni, ha ribadito di voler restare in bianconero e di giocarsi le sue carte nella Juventus di CR7.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 09:50