Juventus, due top player per consolare Cristiano Ronaldo

Due colpi da urlo per riconciliarsi conCristiano Ronaldo. La Juventus pianifica un mercato importante per costruire una formazione all'altezza del fuoriclasse portoghese, ferito e deluso dall'eliminazione in Champions League per mano dell'Ajax ("Non faccio miracoli", ha confessato alla madre). Subito dopo il ko in Champions Andrea Agnelli ha preso la parola, annunciando il rilancio e il rinnovo del progetto Juve, che dopo la crescita costante dal 2010 sembra arrivato a un momento di stallo.

Il primo colpo nella lista porta il nome di Mohamed Salah, l'ex attaccante della Roma che dopo una stagione stellare al Liverpool sembra in rotta di collisione con il tecnico Klopp. L'attaccante egiziano, secondo le indiscrezioni raccolte da As, avrebbe chiesto alla dirigenza inglese di essere ceduto a fine stagione: un suo arrivo sarebbe possibile in caso di partenza di Paulo Dybala, che Paratici vorrebbe proprio girare ai Reds. Sul giocatore spinge forte anche il Real Madrid.

L'altro obiettivo in attacco è Federico Chiesa, su cui da tempo i campioni d'Italia hanno focalizzato la loro attenzione. Il figlio d'arte è valutato dai Della Valle, proprietari della Fiorentina, 70 milioni di euro, il club bianconero sta valutando le contropartite adatte per accontentare il club gigliato. A fargli posto nella rosa bianconera sarebbe Douglas Costa, in lista partenti dopo una stagione da dimenticare.

Per quanto riguarda la difesa si registra invece la battuta d'arresto, forse definitiva, per il centrale dell'Ajax De Ligt, il cui valore è schizzato alle stelle proprio dopo la sfida con i bianconeri. Raiola ha comunicato agli uomini di mercato torinesi che l'olandese punta al Barcellona. L'alternativa all'oranje è il blaugrana Umtiti, ma sono in crescita le quotazioni di Ruben Dias del Benfica, gestito da Jorge Mendes come lo stesso Joao Felix, altro nome caldo del mercato bianconero.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 10:05