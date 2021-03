Juventus, Dybala e il piano di rientro

Dallo scorso 10 gennaio, gara con il Sassuolo, Dybala è ai box. Stagione travagliata per l’asso bianconero che, comunque, pare vedere la luce in fondo al tunnel. Il suo rientro non sembra lontanissimo.

Ci sarebbe già una data. La Joya vorrebbe tornare a disposizione di Pirlo per il derby con il Torino, in programma il prossimo 3 aprile, dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali. Dybala potrebbe essere fondamentale nella volata finale della stagione.

OMNISPORT | 16-03-2021 09:26