Juventus, Dybala non convocato per la trasferta col Parma

Oltre a Demiral, infortunato, e Chiellini, ancora lontano dalla migliore condizione, nella trasferta contro il Parma di domani sera alle 20,45 la Juventus non potrà disporre di Arthur e di Dybala

Il brasiliano ha rimediato una forte contusione alla coscia destra nella partita contro l’Atalanta ed è rimasto a Torino preferendo risparmiarsi per ttornare martedì prossimo nella sfida casalinga contro la Fiorentina.

Ma tra quelli che non sono nella lista dei convocati c’è anche l’attaccante argentino, l’uomo più discusso di questi mesi in casa bianconera. Ma fughiamo subito tutti i dubbi: Dybala non giocherà non per scelta tecnica o motivi simili ma semplicemente a causa di un affaticamento muscolare alla gamba destra rimediato nella rifinitura della vigilia.

La Juve, anche se La Joya ha segnato solo un gol in questa stagione, sarà quindi priva di una pedina importante in una partita in cui deve rilanciarsi dopo il pareggio contro la Dea. A centrocampo ci dovrebbe essere McKennie insieme a Betancur, Cuadrado partirà dalla panchina. In attacco il duo formato da Cristiano Ronaldo e Morata.

Nelle file dei ducali, oltre a Nicolussi Caviglia che si è rotto il crociato del ginocchio sinistro, si sono fermati anche Scozzarella e Pezzella, entrambi per problemi muscolari: torneranno dopo la sosta. Ecco le probabili formazioni.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Inglese. All. Liverani

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 18-12-2020 21:12