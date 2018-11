Juventus, Dybala svela un indizio sul suo futuro

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala nel giorno del suo 25esimo compleanno ha rilasciato una intervista al sito online del Daily Mirror in cui ha parlato del suo futuro e del suo rapporto speciale con Paul Pogba: "Le gare di Champions sono state importanti. La prima per me e la seconda per lui. Siamo rimasti in contatto dopo che ha lasciato la Juve. Siamo molto vicini e chissà, in futuro potremmo giocare insieme di nuovo".

Poi la Joya dribbla la classica domanda di mercato: "Se giocheremo insieme al Manchester United? Sinceramente non sto pensando al mercato, per ora sto bene alla Juventus e sono concentrato con la squadra sul vincere tutto qui".

Il soprannome la Joya: "Non so chi sia stato a soprannominarmi così, ma risale ai tempi di quando giocavo nell'Instituto. Vestire la maglia numero 10 della Juventus è una grossa responsabilità. Non è stata una mia richiesta, è stata la società a decidere di darmela e sono molto felice e orgoglioso di questa scelta. Ciò che importa di più però è ciò che c'è dentro e non il numero".

L'obiettivo di questa stagione: "Vincere titoli. È vero che quest'anno, visto da fuori, vincere la Champions League possa sembrare come un'ossessione. Ma l'obiettivo è, come sempre, anche quello di rivincere lo scudetto. Certo, abbiamo una grossa chance di vincere la Champions quest'anno, è vero".

L'arrivo di Ronaldo: "Fin da quando è arrivato mi sono trovato molto bene e siamo contenti insieme. Lui è arrivato da poco però sapevamo bene l'importanza e l'aiuto che avrebbe potuto dare a tutti noi. Sappiamo come gioca e come lavora. Certo, devi fare dei piccoli cambiamenti, ma sono contento e segneremo tanto entrambi".

SPORTAL.IT | 15-11-2018 15:55