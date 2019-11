Juventus, Dybala ora vale un patrimonio e piace a tutti

Da possibile partente a stella assoluta della Juventus. In pochi mesi, la vita calcistica di Paulo Dybala è cambiata radicalmente. Anche contro l’Atletico Madrid, la Joya è stata determinante, confermando di essere, al momento, l’uomo in più della squadra di Maurizio Sarri.

Durante l’ultimo mercato estivo, il PSG è stato ad un passo dal mettere sotto contratto l’argentino. Davanti ad un’offerta vicina ai 60 milioni di euro, la Juventus ci avrebbe pensato a lungo. Per fortuna, alla fine, la trattativa è naufragata.

Grazie alla “cura Maurizio Sarri”, Paulo Dybala si è ritrovato. A suon di grandi prestazioni e gol importanti (è il capocannoniere stagionale dei bianconeri con sette reti), l’argentino si è riconquistato un posto centrale nel progetto della Vecchia Signora.

Il suo valore è schizzato alle stelle. Oggi la quotazione del cartellino di Paulo Dybala arriverebbe a 150 ben milioni di euro. Una cifra che non spaventerebbe alcuni club, pronti a farsi avanti per provare a strapparlo ai bianconeri.

La lista dei top club interessanti sarebbe lunga. Dal Tottenham, ora nelle mani di José Mourinho, al Manchester United, alla disperata ricerca di una stella da cui ripartire. Attenzione anche a Barcellona e Real Madrid, da sempre intrigate dalla Joya.

Per non rischiare nulla, la Juventus starebbe pensando di blindare, definitivamente, il proprio gioiello. Nonostante un contratto garantito sino a giugno 2022, il club bianconero starebbe pensando, secondo Tuttosport, a rivederlo e trovare un accordo ancor più vantaggioso per l’argentino. I bianconeri sono ambiziosi e puntano sempre più in alto, come Paulo Dybala.

Nelle prossime settimane, non è da escludere che le parti si possano incontrare per capire come procedere. Paulo Dybala è felice alla Juventus e non ha nessuna intenzione di cambiare aria. Ora è al centro del progetto, come desiderava da tempo.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 08:45