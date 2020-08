Juventus, Dzeko e non solo: le due piste roventi per l'attacco

La Juventus vuole accelerare i propri progetti di calciomercato per consegnare ad Andrea Pirlo il reparto offensivo gradito dal nuovo allenatore. E al netto dell’arrivo di McKennie, ora la priorità è chiudere l’operazione per vestire di bianconero almeno un big dell’attacco. Con due nomi che stanno dominando incontrastati queste ore di trattative.

Il primo, inevitabilmente, è quello di Edin Dzeko. Stavolta sembra davvero fatta, come confermato sabato dal ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano capitolino ha infatti riferito di una cena tra Fabio Paratici e il procuratore del centravanti bosniaco, Silvano Martina, con un accordo sostanzialmente trovato e che potrebbe essere quello definitivo.

Le cifre suggerite dal ‘CorSport’ parlano di un assegno da 10 milioni (più 2 di bonus) da versare alla Roma e di un contratto garantito a Dzeko da 7,5 milioni di euro all’anno. Ossia le stesse cifre già percepite in giallorosso.

L’acquisto di Dzeko svincolerebbe definitivamente la Juventus dalla trattativa per Milik, che potrebbe quindi spostarsi proprio verso la Capitale prendendo il posto del fuoriclasse di Sarajevo. Ma decisivo sarà l’esito della trattativa tra il Napoli e Cengiz Under.

Nel frattempo però la Juventus sta lavorando anche su un’altra trattativa, che procederà indipendentemente dal buon esito dell’operazione Dzeko. Si tratta del possibile ritorno a Torino di Moise Kean.

Cresciuto in bianconero, il classe 2000 è stato venduto un anno fa all’Everton per 27,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, ma potrebbe ora tornare all’ovile diventando un’alternativa certamente interessante a disposizione di mister Pirlo.

Ne parla la ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui l’accordo sarebbe già vicino. Un’operazione vantaggiosa per la Juventus, che libererebbe anche un posto per le liste di Champions League (potendo entrare in lista B).

OMNISPORT | 29-08-2020 11:23