Juventus, e adesso? La Champions è un miraggio, Michele Padovano in esclusiva: “Una sola certezza, John Elkann”

Pensi a Michele Padovano e ritrovi la Juventus sul tetto d’Europa: c’era anche lui nella finale di Roma del 1996, quando la vittoria dei bianconeri contro l’Ajax valse la seconda e ultima Champions vinta dalla Vecchia Signora.

Sono momenti decisamente difficili quelli che sta vivendo la Juventus. Il 2-0 interno patito ieri contro la Fiorentina di Paolo Vanoli ha messo praticamente fine, a meno di clamorosi colpi di scena, alla possibilità di raggiungere l’obiettivo quarto posto e conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti si è sciolta come neve al sole nelle ultime giornate, a niente è servita la vittoria contro il Lecce di settimana scorsa: questo stop contro i rivali di sempre, viste le vittorie di Roma, Milan e Como, fa scivolare i bianconeri al sesto posto in classifica. I punti che li separano dalla quarta piazza sono due, a 90 minuti dalla fine del campionato di Serie A e con il derby della Mole da giocare.

“Almeno siamo in Europa League”

A fine partita è scoppiata la contestazione di una frangia di tifosi e anche le parole di Spalletti non hanno entusiasmato i sostenitori e gli addetti ai lavori: “Siamo dentro l’Europa League, potevi essere fuori anche da quella. Dal mio punto di vista è stato fatto un percorso in cui si è visto che la squadra ha reagito e ha creato i presupposti di poter ambire anche a giocare a livelli più alti”, ha detto il tecnico toscano.

Ne abbiamo parlato con uno che la Juve la conosce bene dall’interno come Michele Padovano, dal 1995 al 1997 in bianconero e con l’ultima Champions conquistata in bacheca, contro l’Ajax nella finale dello stadio ‘Olimpico’ di Roma del 1996.

“La rosa è incompleta, manca esperienza”

“La sensazione è che questa squadra ogniqualvolta doveva dimostrare di esserci, quindi di fare una partita di livello importante e di vincerla, non ci è mai riuscita. Lo dico da inizio anno, mancano giocatori esperti, è una rosa incompleta. Addirittura, all’interno della stessa partita abbiamo visto due squadre diverse: primo tempo eccezionale, secondo in balia degli eventi”.