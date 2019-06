Juventus, è arrivata la prima offerta per Zaniolo

Juventus attivissima sul mercato in questi giorni. Mentre prosegue spedita la trattativa per arrivare a Matthijs de Ligt (ma attenzione a Barcellona e Paris Saint Germain che ancora non si sono arrese), i bianconeri puntano a rinforzare il centrocampo.

Ad ore è previsto il sì di Adrien Rabiot, ma i campioni d'Italia puntano anche il gioiello della Roma Nicolò Zaniolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe presentato una prima offerta da 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore giallorosso, reduce da un weekend turbolento con l'Under 21 dopo il ritardo ad una riunione tecnica del ct Di Biagio.

La Roma avrebbe già respinto al mittente la proposta bianconera, ma Paratici resta alla finestra e intanto continua a portare avanti i contatti con l'agente di Zaniolo, Vigorelli, in vista di un nuovo futuro assalto nelle prossime settimane.

La mamma di Zaniolo, Francesca Costa, in un'intervista si era così espressa sul futuro del figlio: "Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà. Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere. E' un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo psicologicamente. Ma non c'entra il contratto un ragazzo come lui ha bisogno anche di un allenatore psicologo, e Di Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore (Ranieri, ndr)tutto questo è venuto un po' meno, ad esempio ha cambiato ruolo, giocando in posizioni non proprio ideali per lui. Fa male leggere certe cose, adesso come in passato. Mi riferisco alle presunte richieste di adeguamenti contrattuali, alle richieste di soldi. Tutto questo non è vero, lui non pensa a questo ma solo a fare il suo lavoro".

Sul rinnovo del ragazzo ha invece parlato il padre, la trattativa è in alto mare: "Nicolò ha un contratto di quattro anni, non vedo motivo di pensare che vada via – ha spiegato a Centro Suono Sport – Poi se ci sono altri problemi societari non dipende da lui. Al momento, però, non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato, appena l'organigramma della società sarà definito sicuramente saremo i primi ad essere chiamati".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 25-06-2019 14:01