Juventus, è arrivata l'offerta del Real per una stella

Miralem Pjanic non si sposta da Torino. E' arrivata l'offerta del Real Madrid per il centrocampista bosniaco della Juventus, accostato a diversi club in questa sessione estiva di calciomercato tra Barcellona, Chelsea e Manchester City. E appunto il Real, che negli scorsi giorni, riporta Tuttosport, ha presentato in segreto un'offerta da 60 milioni di euro cash per il giocatore.

Gli uomini di mercato bianconeri hanno però rifiutato la proposta: la Vecchia Signora valuta l'ex giocatore della Roma vicino ai 100 milioni di euro. Inoltre Marotta e Paratici sono pronti a proporre il prolungamento di contratto a Pjanic per blindarlo: un'intesa fino al 2023 con un ingaggio lievitato dai 4,5 milioni attuali ai 6,5 all'anno.

Solo lunedì, il giocatore aveva riaffermato la sua voglia di Juve: "Come ogni anno e un piacere passare questa giornata insieme a voi a Villar Perosa ! Quest’anno speriamo di fare grande cose insieme #finoallafine @juventus".

Durante la tournée statunitense era stato ancora più perentorio: "Ho letto un po' di tutto, tante cose che mi fanno ridere. Ma io sono sereno, sono qua e sto molto bene con questo gruppo e faccio il mio lavoro come si deve. Poi so che il mercato è fatto così: a volte interessi a qualcuno e a volte no, ma io sono molto sereno per quello che sto facendo. Nelle ultime due stagioni sono molto contento di quello che ho fatto, sono cresciuto molto e sono in un buon gruppo, in un buonissimo rapporto col mio allenatore. Faccio il mio, la cosa più importante è prepararmi per la prossima stagione. Sono valutato 100 milioni? Significa che sto facendo bene, ma quello non mi riguarda. Dovete chiedere alle società. Io sto qua, gioco a calcio per diventare sempre migliore".

SPORTAL.IT | 14-08-2018 10:15